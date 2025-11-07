Nie żyje legenda polskiego klubu. Wprowadził go do ekstraklasy, jego odejście to wielki cios

Nie żyje Horst Panic. Był legendą Górnika Wałbrzych

W wieku 87 lat zmarł Horst Panic, w przeszłości piłkarz i ceniony trener Górnika Wałbrzych - poinformowano na portalu społecznościowym klubu. W 1983 wprowadził ten zespół do ekstraklasy. – Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci legendy Górnika Wałbrzych, zawodnika, trenera i wychowawcy młodzieży. Dzisiaj o godzinie 13.15 odszedł Horst Panic. Cześć Jego Pamięci” - napisano na Instagramie Górnika.

Raków ma swojego Oskara. Były król strzelców zachwycony postawą Repki

Panic urodził się 12 lipca 1938 roku w Bobrku, obecnie dzielnicy Bytomia. Swoją karierę zaczynał jako zawodnik w Zrywie Chorzów, później przez 10 lat grał w Bielawiance Bielawa – od 1955 do 1965 roku. W 1965 roku przeniósł się do Górnika Wałbrzych i choć spędził tam jako piłkarz sporo krócej niż w Bielawiance, bo 5 lat, to mocniej związał się z nim po zakończeniu kariery. Gdy odwiesił buty na kołek, został trenerem, i w latach 1974-79 (początkowo jako asystent) i 1980-84 był szkoleniowcem wałbrzyskiego klubu. W 1983 roku wywalczył z nim historyczny awans do ekstraklasy, a później wywalczył wysokie, 6. miejsce. Po tym sukcesie zmienił otoczenie i od 1984 był trenerem Zagłębie Sosnowiec, z którym w pierwszym sezonie swojej pracy zajął 5. miejsce, jednak odszedł już po rundzie jesiennej kolejnego sezonu. Po odejściu z sosnowieckiego klubu zanotował „spadek” sportowy, przejmuję III-ligowe Zagłębie Wałbrzych, z którym w sezonie 1990/91 wywalczył awans do II ligi. Następnie prowadził Chrobrego Głogów, Amicę Wronki, Lechię Dzierżoniów i Polonię Świdnica.

Nie żyje Krzysztof Sobieski. Smutne wieści napłynęły z USA. Odszedł były bramkarz Legii i reprezentacji Polski