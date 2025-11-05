Nie żyje Krzysztof Sobieski, były bramkarz Legii Warszawa i reprezentacji Polski, który zmarł w wieku 75 lat.

Sobieski zdobył Puchar Polski z Legią i grał u boku Kazimierza Deyny, a w USA odnosił sukcesy w futsalu.

Poznaj historię tego wszechstronnego sportowca, który zadebiutował w reprezentacji u boku Jana Tomaszewskiego.

Smutna wiadomość. Wczoraj, 4 listopada 2025 roku, w Dallas, zmarł Krzysztof Sobieski. Bramkarz Legii w latach 1976-1981, zdobywca Pucharu Polski 1980. Rozegrał 110 meczów w pierwszej drużynie. Dwukrotnie wystąpił w reprezentacji Polski. pic.twitter.com/zhyYNlrQFj— Muzeum Legii Warszawa (@LegiaMuzeum) November 5, 2025

Informację o śmierci Krzysztofa Sobieskiego przekazały za pośrednictwem mediów społecznościowych m.in. Ursus Warszawa i Legia Warszawa. Zmarł 4 listopada w Dallas. "Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje. Zarząd, pracownicy, sztab i piłkarze Legii Warszawa" - czytamy na oficjalnym portalu klubu z Łazienkowskiej.

Poruszeni Jan Urban i Jerzy Brzęczek na pogrzebie Jana Furtoka. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie legendarnego piłkarza

Grał z Deyną, zdobywał trofea dla Legii

Krzysztof Sobieski swoją przygodę z piłką rozpoczynał w Pogoni Wiskitki, a następnie jego talent rozbłysnął w RKS Ursus. To właśnie stamtąd trafił na Łazienkowską. W barwach Legii występował od sezonu 1976/77, a jego debiut przypadł na wygrany 1:0 mecz z Wisłą Kraków w sierpniu 1976 roku.

Miał wtedy okazję dzielić szatnię z największymi legendami klubu. W składzie prowadzonym przez trenera Andrzeja Strejlaua grali wówczas m.in. Kazimierz Deyna, Adam Topolski, Jan Pieszko, Stefan Białas czy Tadeusz Nowak. Sobieski był ważną postacią zespołu, z którym dwukrotnie sięgnął po Puchar Polski. Reprezentował także klub w europejskich pucharach, grając w Pucharze Intertoto i Pucharze Zdobywców Pucharów. Ostatni mecz w barwach "Wojskowych" rozegrał w listopadzie 1981 roku przeciwko Szombierkom Bytom (2:2). Jego dorobek w Legii to 110 występów, licząc wszystkie rozgrywki.

Tak wyglądają groby Franciszka Smudy i Kazimierza Deyny. Dwie legendy miały ze sobą szczególne relacje

Amerykański sen i sukcesy w futsalu

Po zakończeniu kariery w Polsce, Krzysztof Sobieski wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie z powodzeniem kontynuował grę, choć w nieco innej odmianie futbolu. Został gwiazdą popularnej wówczas ligi halowej Major Indoor Soccer League (MISL). Występował w takich klubach jak Pittsburgh Spirit, Cleveland Force, a największe sukcesy odnosił z Dallas Sidekicks.

To właśnie z zespołem z Dallas sięgnął po mistrzostwo ligi, a jego znakomita postawa została doceniona wyborem do najlepszej drużyny sezonu. Po zakończeniu kariery zawodniczej pozostał blisko piłki, prowadząc m.in. reprezentację Polski w futsalu, którą wprowadził na mistrzostwa świata.

Były mistrz Polski nie ma litości dla Legii. Uros Korun wskazuje gwiazdę Celje i punktuje słabości Legii [ROZMOWA SE]

Dwa mecze z orłem na piersi

Dobra forma w lidze zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski. W 1977 roku, za kadencji selekcjonera Jacka Gmocha, Sobieski dwukrotnie założył bluzę z orłem na piersi. Zadebiutował w spotkaniu przeciwko Peru, a następnie dostał szansę w meczu z Brazylią, gdy zmienił w bramce samego Jana Tomaszewskiego.

Byłego bramkarza pożegnał także RKS Ursus za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krzysztofa Sobieskiego, wybitnego bramkarza, wieloletniego zawodnika RKS Ursus. (...) Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiego serca, profesjonalizmu i pasji do futbolu. Rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia" - napisano w oświadczeniu klubu.

Werner Liczka bez ogródek o Sparcie Praga. Tego spodziewa się w meczu z Rakowem [ROZMOWA SE]

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół