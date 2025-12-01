Piłkarz Radomiaka aresztowany. Adwokat Ibrahimy C. komentuje sprawę

Informację o aresztowaniu Ibrahimy C. potwierdziła już Prokuratura Okręgowa w Radomiu. - Piłkarz Radomiaka Ibrahima C. został w poniedziałek aresztowany na trzy miesiące w związku z przedstawionym mu zarzutem zgwałcenia mieszkanki Radomia - powiedziała PAP rzeczniczka Aneta Góźdź. Do przestępstwa miało dojść 29 listopada w Radomiu. Piłkarz zaprosił do domu kobietę poznaną w internecie. Po tym spotkaniu 30-latka poszła na policję i złożyła zawiadomienie o gwałcie.

Piłkarz Radomiaka aresztowany! Ibrahima C. podejrzany o gwałt w Radomiu

- 26-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a w poniedziałek Sąd Rejonowy w Radomiu zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - potwierdziła rzeczniczka prokuratury. Ibrahimie C. grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 15 lat. Klub zawiesił go już w prawach zawodnika, mimo że piłkarz Radomiaka nie przyznaje się do winy.

- W tego typu sprawie mamy tak naprawdę zeznanie przeciwko zeznaniu. I ja nie mogę, nie wolno mi jeszcze na tym etapie, ponieważ jesteśmy w postępowaniu przygotowawczym i to na zupełnie początkowym etapie, nie wolno mi szczegółowo ujawniać tego, co tam w tym materiale dowodowym jest. Ale powtórzę jeszcze raz, w mojej ocenie naprawdę ten materiał dowodowy nie jest jednoznaczny. I nie mówię tego tylko z tego powodu, że to mój klient i go bronię. Od 20 lat wykonuję swój zawód i w tej sprawie ten materiał dowodowy, podkreślę to jeszcze raz, jest naprawdę niejednoznaczny - skomentował dla portalu "Weszło" adwokat Ibrahimy C., Daniel Stańczyk.

Adwokat piłkarza nie zgadza się także z zastosowanym aresztem tymczasowym. Jest to jego zdaniem "na wyrost" i apelował o wolnościowy środek zapobiegawczy, taki jak poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju czy dozór policji.

Przypomnijmy, że skandal obyczajowy z udziałem Gwinejczyka wybuchł tuż po meczu Radomiaka z Górnikiem Zabrze (4:0), w którym Ibrahima C. zagrał w pierwszym składzie. Do Radomia trafił przed tym sezonem i podpisał dwuletni kontrakt.