Piłkarze Legii starli się z kibicami po porażce z Cracovią. Jest wideo!

Cracovia – Legia: Druga porażka Legii Warszawa w tym sezonie

Cracovia wygrała 2:1 z Legią Warszawa w meczu ekstraklasy rozegranym w Krakowie. Spotkanie miało dodatkowy wymiar symboliczny – gospodarze wystąpili w specjalnych białych koszulkach z motywami nawiązującymi do działalności Kurierów Tatrzańskich w czasie drugiej wojny światowej.

Początek meczu należał do Legii. Sebastian Madejski obronił groźny strzał Milety Rajovicia, a chwilę później Wojciech Urbański trafił w słupek. Z czasem gra się wyrównała, lecz to Cracovia zadała pierwszy cios. W 24. minucie Amir Al-Ammari zagrał prostopadle do Filipa Stojilkovicia, a napastnik gospodarzy wykorzystał sytuację sam na sam i zdobył swojego piątego gola w sezonie.

Liga Konferencji: Z kim Legia Warszawa zagra w fazie ligowej? Poznaj rywali Legii w LK UEFA! Dwa wielkie wyzwania

Po przerwie goście szybko doprowadzili do remisu. Arkadiusz Reca podał do Migouela Alfareli, strzał Francuza obronił Madejski, ale wobec dobitki Rajovicia był już bez szans. Było to pierwsze trafienie Duńczyka w ekstraklasie. Odpowiedź Cracovii przyszła dziesięć minut później – po rzucie rożnym Mikkela Maigaarda głową do siatki trafił Mauro Prekovic, zdobywając drugiego gola w tym sezonie.

W końcówce Legia próbowała odwrócić losy meczu. Trener Edward Iordanescu wprowadził Jean-Pierre’a Nsame, ale napastnik szybko doznał kontuzji i musiał opuścić boisko. Warszawianie kończyli spotkanie w dziesiątkę, co ułatwiło krakowianom utrzymanie korzystnego wyniku. Cracovia odniosła piąte z rzędu zwycięstwo nad Legią na własnym stadionie i awansowała na drugą pozycję w tabeli.

Kłótnia piłkarzy Legii z kibicami po porażce [WIDEO]

Legia Warszawa po porażce w meczu z Cracovią spadła na dwunaste miejsce w tabeli, ale ma dwa zaległe spotkania do rozegrania – tak jak inni europucharowicze, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań czy Raków Częstochowa.

Po porażce piłkarze pojawili się pod sektorem stołecznych fanów, gdzie doszło do konfrontacji między kibicami a piłkarzami. Najaktywniejsi w kłótni mieli być Rafał Augustyniak i Gabriel Kobylak. W stronę zawodników poleciało kilka przedmiotów, a sytuacja po chwili została opanowana.