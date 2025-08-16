Zagłębie po zaledwie kwadransie gry prowadziło z Lechią 2:0, ale goście pozbierali się i w kolejnych fragmentach spotkania to oni byli stroną przeważającą. Gdy w 56. minucie do remisu doprowadził Mohamed Awadalla, wydawało się, że do końcowego gwizdka sędziego będziemy świadkami wyrównanej batalii.

Nic bardziej mylnego. Gospodarze po chwili wyprowadzili dwa zabójcze ciosy (gole Michalisa Kosidisa i Jakuba Sypka), potem dorzucili jeszcze dwie bramki (Kajetan Szmyt oraz Michał Nalepa) i ostatecznie zwyciężyli aż 6:2! Dla Zagłębia to pierwsza wygrana w sezonie, z kolei Lechia wciąż jeszcze nie zaznała smaku zwycięstwa, a w pięciu dotychczasowych potyczkach gdańszczanie stracili aż 17 goli.

Niestety euforia kibiców Zagłębia nie trwała długo. Kilkanaście minut po zakończeniu spotkania władze klubu poinformowały, że na trybunach doszło do dramatycznych wydarzeń, w efekcie których zmarł 50-letni kibic "Miedziowych".

"Nie żyje Kibic Zagłębia Lubin. Po meczu 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a Lechią Gdańsk zmarł 50-letni kibic Miedziowych. Był reanimowany przez służby medyczne po zasłabnięciu na sektorze G naszego stadionu. Zarząd Zagłębia Lubin S.A. składa Rodzinie zmarłego najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia" - czytamy w mediach społecznościowych Zagłębia.

Pod wpisem wyrazy współczucia dla rodziny i klubowej społeczności Zagłębia złożyli m.in. przedstawiciele Widzewa Łódź, Miedzi Legnica i Lechii Gdańsk. Informacja ta wstrząsnęła też fanami "Miedziowych". "Śmierć Kibica na stadionie, podczas meczu swojej drużyny to straszna tragedia. Brakuje słów by wyrazić smutek. Wielkie wyrazy współczucia dla rodziny" - napisał jeden z nich na portalu "X".

