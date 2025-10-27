Trener Lechii Gdańsk naskoczył na dziennikarza. Puściły nerwy, padły zarzuty

Przegrali w przewadze

W 13. kolejce PKO Ekstraklasy Lechia Gdańsk uległa Rakowowi Częstochowa 1:2. Gdańszczanie przez całą drugą część spotkania grali w przewadze jednego zawodnika, po czerwonej kartce dla Karola Struskiego, lecz mimo tego trzy punkty pozostały u beniaminka, dzięki znakomitej akcji Tomasza Pieńko.

Lechia miała okazję ograć Raków mimo trudności. Po czerwonej kartce dla Struskiego, przy stanie 11 przeciw 10, przewaga liczebna wydawała się sprzyjać gospodarzom. Jednak to Pieńko pokazał kunszt i zapewnił zwycięstwo Rakowowi pod Jasną Górą.

"Nie masz szacunku do mojej pracy"

Podczas konferencji poproszono o wypowiedź także Kajetana Sawicza — redaktora naczelnego serwisu lechia.gda.pl. Na to pytanie Carver zareagował gwałtownie: zarzucił dziennikarzowi brak szacunku i kategorycznie odmówił odpowiedzi. Według trenera, w jednym z wcześniejszych spotkań Sawicz kiwał głową w czasie, gdy Carver mówił — co według niego było przejawem lekceważenia.

– Nie okazujesz mi szacunku. Zamieńmy się miejscami. Teraz ja będę Ci zadawał pytanie. Miałeś już swój czas. Nie masz szacunku do mojej pracy. Już tydzień temu po meczu kiwałeś głową podczas mojej odpowiedzi. Nie będę odpowiadał na twoje pytania – powiedział Carver.

