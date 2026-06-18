Tyle Karol Świderski ma zarabiać w Widzewie. W Ekstraklasie to kosmiczna kwota

Jak informuje portal Weszło, za transfer 29-letniego napastnika łódzki klub zapłaci około miliona euro. Kwota ta może wzrosnąć o kolejne 300 tysięcy euro, jeśli zostaną spełnione zapisane w umowie warunki dotyczące liczby zdobytych bramek.

Jeszcze większe wrażenie robi jednak wynagrodzenie piłkarza. Według ustaleń serwisu "Weszło" Świderski ma zarabiać nawet 1,5 mln euro rocznie, co przekłada się na około 530 tysięcy złotych miesięcznie. Taki kontrakt od razu ustawi go w gronie najlepiej opłacanych zawodników Widzewa, obok Osmana Bukariego i Andiego Zeqiriego.

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Karol Świderski był zawodnikiem Panathinaikosu od początku 2025 roku. W barwach ateńskich "Koniczynek" zdążył wystąpić w 62 meczach, w których strzelił 13 goli i dołożył siedem asyst.

Przed przeprowadzką do Grecji reprezentował m.in. Charlotte FC, Hellas Verona, PAOK Saloniki oraz oczywiście Jagiellonię Białystok, w której barwach debiutował w Ekstraklasie i strzelał w niej pierwszej gole.

"Świder" ma także bogate doświadczenie reprezentacyjne. W narodowych barwach rozegrał dotychczas 51 spotkań i zdobył 14 bramek.

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