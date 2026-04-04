Wielki zawód w hicie Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań. Bramkarze bohaterami

Podział punktów w hicie Ekstraklasy. W meczu Jagiellonia Białystok - Lech Poznań padł bezbramkowy remis, który korzystniejszy wydaje się być dla "Kolejorza", bo ten zachował trzypunktową przewagę na jednym z głównych rywali do zdobycia mistrzostwa Polski. Najlepszymi zawodnikami w obu ekipach byli bramkarze. Zarówno Sławomir Abramowicz z Jagiellonii, jak i Bartosz Mrozek z Lecha zaliczyli kilka dobrych interwencji, które pozwoliły zapobiec utracie goli. Lech mimo dość korzystnego rezultatu, w pełni zadowolony być nie może, bo stracił szanse na to, by mocniej odskoczyć rywalom. W czołówce tabeli Ekstraklasy zatem nadal jest bardzo gęsto.

Tabela Ekstraklasy. Małe różnice w czołówce

Na najwyższym szczeblu rozgrywek piłkarskich w Polsce prowadzi Lech Poznań, który w 27 meczach zgromadził 45 punktów. Druga jest Jagiellonia Białystok, a trzeci - Górnik Zabrze, który pokonał dziś u siebie Cracovię Kraków 3:0. Obie drużyny mają po 42 punkty. Czwarte jest Zagłębie Lubin, które swój mecz zagra dopiero we wtorek, 7 kwietnia. Jeśli "Miedziowi" pokonają na wyjeździe Arkę Gdynia, wskoczą na drugie miejsce w Ekstraklasie, tracąc zaledwie punkt do lidera.

W sobotę, 4 kwietnia, odbyły się cztery mecze Ekstraklasy. Jagiellonia zremisowała z Lechem 0:0, Górnik pokonał Cracovię 3:0, a GKS Katowice u siebie skromnie zwyciężył z Wisłą Płock 1:0. Z kolei w bardzo ciekawie zapowiadającym się spotkaniu Raków Częstochowa - Widzew Łódź padł remis 1:1. Oba gole strzelone zostały już w doliczonym czasie gry. Najpierw dla Łodzian trafił Fran Alvarez, a trzy minuty później wyrównał Stratos Svarnas.

23