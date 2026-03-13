Wisła Kraków - Śląsk Wrocław: Pełne uzasadnienie PZPN ws. walkoweru dla Wisły

PZPN podjął decyzję w sprawie meczu Śląsk Wrocław - Wisła Kraków

Komisja ds. Rozgrywek podjęła decyzję o ukaraniu Wisły Kraków

Jak brzmi pełny komunikat PZPN?

PZPN ukarał Wisłę Kraków walkowerem za mecz ze Śląskiem

Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję w sprawie meczu 24. kolejki Betclic 1. Ligi pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków. Komisja ds. Rozgrywek PZPN zweryfikowała spotkanie jako walkower na niekorzyść zespołu z Krakowa. Mecz był zaplanowany na 7 marca 2026 roku o godzinie 17:30 we Wrocławiu. Ostatecznie jednak nie doszło do jego rozegrania, ponieważ drużyna Wisły Kraków nie pojawiła się na stadionie.

Jeszcze w dniu spotkania do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło oficjalne oświadczenie TS Wisła Kraków S.A., w którym klub poinformował o nieprzystąpieniu do meczu. W związku z tym Komisja ds. Rozgrywek rozpatrzyła sprawę wyłącznie w kontekście regulaminowej weryfikacji wyniku spotkania. Efektem jest decyzja o przyznaniu walkowera na korzyść Śląska Wrocław.

Śląsk Wrocław - Wisła Kraków: Jest decyzja PZPN! Surowa kara!

PZPN podkreślił jednak, że to nie kończy całej sprawy. Niezależnie od weryfikacji meczu trwa bowiem odrębne postępowanie dyscyplinarne. Zajmuje się nim Komisja Dyscyplinarna PZPN, która analizuje okoliczności całej sytuacji. Jej ewentualne decyzje mogą oznaczać kolejne konsekwencje dla jednego lub obu klubów. O rozstrzygnięciu postępowania dyscyplinarnego federacja ma poinformować w osobnym komunikacie.

Wrocław królem internetu! Stolica Dolnego Śląska pokonała inne miasta w ważnej kategorii. Zobacz galerię!

Pełny komunikat PZPN ws. Śląsk Wrocław - Wisła Kraków

Komisja ds. Rozgrywek PZPN podjęła decyzję o przyznaniu walkowera na niekorzyść Wisły Kraków w związku z meczem 24. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi w sezonie 2025/2026 pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków. Spotkanie było zaplanowane na 7 marca 2026 r. na godz. 17:30.

W dniu meczu do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło oświadczenie TS Wisła Kraków S.A. o nieprzystąpieniu drużyny klubu do tego spotkania.

Komisja ds. Rozgrywek rozpatrywała sprawę wyłącznie w zakresie regulaminowym dotyczącym weryfikacji wyniku meczu.

Jednocześnie informujemy, że niezależnie od powyższego toczy się odrębne postępowanie prowadzone przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. O jego rozstrzygnięciu poinformujemy w odrębnym komunikacie.