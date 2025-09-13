Wisła Płock – Cracovia: Mecz odwołany! Sędzia nie miał wyboru

Wisła Płock - Cracovia: Mecz odwołany!

Zaplanowany na godz. 17:30 mecz 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy pomiędzy Wisłą Płock a Cracovią nie doszedł do skutku. Spotkanie lidera z wiceliderem tabeli zostało odwołane z powodu złych warunków atmosferycznych i złego stanu murawy.

Decyzję o odwołaniu podjął sędzia główny Jarosław Przybył z Kluczborka. Organizatorzy poinformowali o niej o godz. 17.20, tłumacząc, że ze względu na intensywną ulewę i spodziewaną burzę nie da się bezpiecznie rozegrać meczu. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.

Jeszcze godzinę przed planowanym początkiem w Płocku panowały dobre warunki pogodowe – świeciło słońce, a temperatura wynosiła ok. 22–23 stopnie Celsjusza. Około godz. 16 nad stadionem przeszła jednak gwałtowna ulewa, a na murawie pojawiły się duże kałuże. Prognozy zapowiadały dodatkowo burzę około godz. 18.

Decyzja była rozczarowaniem dla kilku tysięcy kibiców, którzy już zasiedli na trybunach. W historii Wisły Płock to sytuacja bez precedensu. Wcześniej drużyna dwukrotnie rozgrywała spotkania w trudnych warunkach – w deszczu z Lechem Poznań i Zagłębiem Lubin – jednak mecze odbyły się zgodnie z planem.

Mimo odwołania rywalizacji, piłkarze obu zespołów wyszli na murawę, aby podziękować kibicom za przybycie na stadion.