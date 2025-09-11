Baraże MŚ 2026: Z kim może zagrać Polska? Znamy potencjalnych rywali

Eliminacje mistrzostw świata w strefie UEFA wkraczają w kluczową fazę. Po ostatnich meczach Polacy zajmują drugie miejsce w tabeli grupy G i są coraz bliżej gry w marcowych barażach, które zadecydują o awansie na turniej w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

W barażach wystąpi łącznie 16 drużyn – 12 zespołów z drugich miejsc w grupach eliminacyjnych oraz 4 reprezentacje wyłonione dzięki wynikom w Lidze Narodów. O rozstawieniu zdecyduje ranking FIFA. Aktualnie kadra Urbana plasuje się na 36. miejscu, awansując o jedną lokatę po remisie z Holendrami i zwycięstwie nad Finami.

Na tę chwilę Polska znalazłaby się w drugim koszyku razem z Serbią, Czechami i Węgrami. To oznacza, że w półfinale baraży biało-czerwoni graliby u siebie z rywalem z trzeciego koszyka – potencjalnie mogliby to być Słowacy, Szkoci, Słoweńcy albo Bośniacy.

Równolegle cztery inne pary półfinałowe utworzą zespoły z koszyka pierwszego (m.in. Włochy, Turcja, Ukraina, Walia) oraz z czwartego, czyli drużyny, które trafią do baraży dzięki Lidze Narodów (Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna, Mołdawia). Zwycięzca takiego dwumeczu mógłby być finałowym rywalem Polaków w walce o mundial.

Baraże odbędą się w marcu 2025 roku i będą składały się z dwóch etapów. Ostatecznie cztery najlepsze drużyny wywalczą bilety na mistrzostwa świata w Ameryce Północnej.

Po pięciu rozegranych spotkaniach eliminacyjnych Polska ma na koncie 10 punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy G. Następny test czeka biało-czerwonych 12 października – w Kownie zmierzą się z Litwą.

