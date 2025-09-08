Jan Urban zaskoczony po meczu z Finlandią. Tego się nie spodziewał

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-09-08 21:19

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana wraca do łask kibiców. W dwóch pierwszych meczach tego selekcjonera Biało-Czerwoni zatrzymali Holandię na wyjeździe (1:1) i pokonali Finlandię (3:1), zwiększając swoje szanse na awans do mundialu. Dwa mecze wystarczyły, aby oczyścić atmosferę wokół kadry, co widać też po podejściu całego otoczenia do Urbana.

Jan Urban od razu po objęciu reprezentacji Polski został rzucony na głęboką wodę, ale zdał ten egzamin. Po meczach z Holandią i Finlandią mogliśmy już stracić szansę na przyszłoroczne mistrzostwa świata, jednak nowy selekcjoner stanął na wysokości zadania. Najpierw poprowadził drużynę do cennego remisu z Holandią na wyjeździe (1:1), a następnie do arcyważnego zwycięstwa z Finlandią (3:1), które umocniło Polskę na drugim miejscu w tabeli grupy G. Daje ono możliwość gry w barażach o MŚ, co stanowi dla Biało-Czerwonych plan minimum na trwające eliminacje. Rywalizacja z Holandią o zwycięstwo w grupie będzie trudna, ale najważniejsze, że po spotkaniu z Finlandią z naszych barków spadł spory ciężar.

Dziennikarze zaskoczyli Jana Urbana po meczu z Finlandią. Sceny na konferencji

Dwa wrześniowe mecze wystarczyły, aby zapomnieć o demonach ostatnich miesięcy. Urban zgodnie z zapowiedziami skupił się głównie na oczyszczeniu atmosfery wewnątrz i na zewnątrz kadry, a za tym poszły wyniki. Nawet dziennikarze mieli wreszcie powody do zadowolenia po występie reprezentacji i część z nich postanowiła podziękować za to selekcjonerowi.

"Kiedy Jan Urban wszedł do sali konferencyjnej, część dziennikarzy zaczęła bić brawo" - doniósł ze Stadionu Śląskiego Konrad Ferszter z portalu Sport.pl. Nieco zaskoczony Urban zachował jednak zimną głowę.

Na to się nie dam nabrać. Możecie być spokojni, wiem, jak blisko z nieba do piekła - rzucił w stronę dziennikarzy. To kolejna scenka doskonale obrazująca, jakim człowiekiem jest 63-letni trener.

Czegoś takiego w kadrze nie widzieliśmy od dawna! Jan Urban podjął kluczową decyzję

Kiedy kolejny mecz reprezentacji Polski?

Po arcyważnym wrześniowym zgrupowaniu, reprezentację Polski czeka szybki powrót do gry. Już w październiku kolejne dwa mecze Biało-Czerwonych. Najpierw 9 października sparing z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a trzy dni później eliminacyjny mecz na wyjeździe z Litwą. Po tak udanej wrześniowej kampanii trudno nawet myśleć o rezultacie innym niż zwycięstwo z Litwinami.

