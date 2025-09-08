Polska - Finlandia: Wyliczyli szanse Polaków na baraże mundialu. Są dokładne dane

Polska – Finlandia: Biało-czerwoni umocnili się na drugim miejscu

Polska pokonała w Chorzowie Finlandię 3:1 i zrobiła ważny krok w walce o awans do mistrzostw świata. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Matty Cash, Robert Lewandowski i Jakub Kamiński. Dla kapitana reprezentacji był to już 86. gol w narodowych barwach w 160. występie. Zespół Jana Urbana zrewanżował się tym samym Finom za czerwcową porażkę w Helsinkach 1:2.

Spotkanie na Stadionie Śląskim rozpoczęło się idealnie dla gospodarzy – już w pierwszej połowie prowadzenie dał Cash. Po przerwie kibice doczekali się trafienia Lewandowskiego, który podwyższył wynik na 2:0. Finlandia odpowiedziała golem kontaktowym, ale końcówka należała do Polaków – Kamiński przypieczętował zwycięstwo strzałem na 3:1.

Równolegle rozegrano drugie spotkanie grupy G. Holandia w Kownie po emocjonującym meczu wygrała z Litwą 3:2. „Oranje” prowadzili już 2:0, jednak gospodarze jeszcze przed przerwą doprowadzili do remisu. W drugiej połowie bohaterem gości został Memphis Depay, który zdobył drugą bramkę i zapewnił Holendrom komplet punktów.

Eliminacje MŚ: Wyliczyli szanse na drugie miejsce

W tabeli prowadzi Holandia z dorobkiem 10 punktów i lepszym bilansem bramkowym od Polski, która również zgromadziła 10 „oczek”. Trzecia jest Finlandia z siedmioma punktami. Kolejne mecze odbędą się w październiku – biało-czerwoni zagrają w Kownie z Litwą.

Portal Football Meets Data wyliczył szanse reprezentacji z grupy „D” na awans na mundial i do baraży. Niemal pewna wyjazdu na MŚ jest ich zdaniem kadra Holandii, której szanse na wyjście z grupy z pierwszego miejsca wynosi 97%. Szanse Polaków to zaledwie 3%.

Dużo lepiej wygląda sytuacja z zajęciem drugiego miejsca w grupie. Według Football Meets Data szanse wynoszą 90%, a na trzecie miejsce 7%.

🇵🇱 Poland with a potentially crucial win in the Top 2 battle with 🇫🇮 Finland.The Dutch 🇳🇱 hold their ground, on course to win the group.👉 Change in % to win Group G:📈 +1% 🇳🇱📉 -1% 🇵🇱👉 Change in % to finish Top 2:📈 +16% 🇵🇱📉 -16% 🇫🇮🚨 Try out your own scenarios… pic.twitter.com/PzrQPzuqlf— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 7, 2025