Polska - Finlandia: Wyliczyli szanse Polaków na baraże mundialu. Są dokładne dane

Polska – Finlandia: Biało-czerwoni umocnili się na drugim miejscu
Polska pokonała w Chorzowie Finlandię 3:1 i zrobiła ważny krok w walce o awans do mistrzostw świata. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Matty Cash, Robert Lewandowski i Jakub Kamiński. Dla kapitana reprezentacji był to już 86. gol w narodowych barwach w 160. występie. Zespół Jana Urbana zrewanżował się tym samym Finom za czerwcową porażkę w Helsinkach 1:2.
Spotkanie na Stadionie Śląskim rozpoczęło się idealnie dla gospodarzy – już w pierwszej połowie prowadzenie dał Cash. Po przerwie kibice doczekali się trafienia Lewandowskiego, który podwyższył wynik na 2:0. Finlandia odpowiedziała golem kontaktowym, ale końcówka należała do Polaków – Kamiński przypieczętował zwycięstwo strzałem na 3:1.
Równolegle rozegrano drugie spotkanie grupy G. Holandia w Kownie po emocjonującym meczu wygrała z Litwą 3:2. „Oranje” prowadzili już 2:0, jednak gospodarze jeszcze przed przerwą doprowadzili do remisu. W drugiej połowie bohaterem gości został Memphis Depay, który zdobył drugą bramkę i zapewnił Holendrom komplet punktów.
W tabeli prowadzi Holandia z dorobkiem 10 punktów i lepszym bilansem bramkowym od Polski, która również zgromadziła 10 „oczek”. Trzecia jest Finlandia z siedmioma punktami. Kolejne mecze odbędą się w październiku – biało-czerwoni zagrają w Kownie z Litwą.
Portal Football Meets Data wyliczył szanse reprezentacji z grupy „D” na awans na mundial i do baraży. Niemal pewna wyjazdu na MŚ jest ich zdaniem kadra Holandii, której szanse na wyjście z grupy z pierwszego miejsca wynosi 97%. Szanse Polaków to zaledwie 3%.
Reprezentacja Polski rozbiła Finlandię na stadionie Śląskim! Robert Lewandowski z 86. trafieniem dla biało-czerwonych
Dużo lepiej wygląda sytuacja z zajęciem drugiego miejsca w grupie. Według Football Meets Data szanse wynoszą 90%, a na trzecie miejsce 7%.