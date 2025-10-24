Zawsze przymierzany do Legii, teraz bliski sensacyjnego transferu. To byłaby daleka ucieczka z Polski

W ostatnich tygodniach głośno było o przyszłości Edwarda Iordănescu w Legii Warszawa. Po porażce 1:3 z Zagłębiem Lubin drużyna miała na koncie trzy mecze bez zwycięstwa, co wywołało spekulacje o dymisji trenera. Choć pojawiły się informacje, że Rumun złożył rezygnację, klub tego nie potwierdził. Dyrektor sportowy Fredi Bobić zdementował te doniesienia, nazywając je „kaczką dziennikarską”. Iordănescu pozostał na stanowisku, a Legia w czwartek pokonała Szachtar Donieck 2:1 w Lidze Konferencji.

W kontekście ewentualnej zmiany trenera w Legii jednym z głównych kandydatów wymieniano właśnie Vukovicia, który przez siedem lat był związany z klubem w różnych rolach, w tym jako pierwszy szkoleniowiec. Sam zainteresowany w rozmowie z Interią przyznał: „Legia to dla mnie wyjątkowe miejsce, ale nie wiem, czy taki powrót jest realny”.

ZOBACZ TEŻ: Szczegóły zakończenia kariery Grzegorza Krychowiaka. Nowe informacje o transferze do Mazura Radzymin

CZY GRZEGORZ KRYCHOWIAK KOŃCZY KARIERĘ? KLASYCZNA SZPILKA W SZCZĘSNEGO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wszystko wskazuje jednak na to, że Vuković nie wróci do pracy w Polsce. Według informacji Mateusza Borka trener przebywa obecnie w Pekinie, gdzie może rozpocząć nowy etap swojej kariery. Nie wiadomo jeszcze, czy chodzi o prowadzenie jednego z chińskich klubów, czy o objęcie tamtejszej reprezentacji narodowej, która poszukuje selekcjonera.

ZOBACZ TEŻ: QUIZ. Lech przegrał z mistrzem Gibraltaru. Pamiętasz inne kompromitacje w europejskich pucharach?

Dotychczas Vuković pracował wyłącznie w Polsce — prowadził Legię Warszawa w latach 2015–2022 (90 meczów, mistrzostwo Polski w sezonie 2019/20) oraz Piasta Gliwice w latach 2022–2025. Po jego odejściu z Gliwic drużynę przejął Szwed Max Molder, którego niedawno zastąpił Daniel Myśliwiec.

Nazwisko Vukovicia pojawiało się także w kontekście Motoru Lublin, zwłaszcza po dotkliwej porażce 2:5 z GKS-em Katowice. Trener Mateusz Stolarski wciąż zachowuje posadę, lecz jego sytuacja może się zmienić po meczu z Widzewem Łódź.