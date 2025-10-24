Lech Poznań przegrał z Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji UEFA

Polscy piłkarze zaliczyli sensacyjną wtopę! Klęski z ekipą z Gibraltaru nikt się nie spodziewał!

Sprawdź, czy pamiętasz wszystkie nasze wpadki w europejskich pucharach

QUIZ: Lech przegrał z mistrzem Gibraltaru. Pamiętasz inne kompromitacje w europejskich pucharach?

Piłkarze Lecha Poznań zanotowali jedną z największych kompromitacji w historii swoich występów w europejskich pucharach. Mistrz Polski przegrał na wyjeździe z mistrzem Gibraltaru, Lincoln Red Imps 1:2 w meczu 2. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji. Wynik ten poważnie komplikuje sytuację „Kolejorza” w walce o awans do kolejnej rundy.

Trener Niels Frederiksen wystawił mocno rezerwowy skład, oszczędzając kluczowych zawodników przed niedzielnym spotkaniem z Legią Warszawa. W wyjściowej jedenastce z ostatniego meczu ligowego z Pogonią Szczecin pozostali jedynie bramkarz Bartosz Mrozek i Pablo Rodriguez. Zmiennicy mieli poradzić sobie z półamatorskim rywalem, który tydzień wcześniej przegrał ze Zrinjskim Mostar aż 0:5.

Tak piłkarze Lecha Poznań wyglądali podczas kompromitacji na Giblartarze. Aż przykro było patrzeć

Plan szybko się załamał. W 33. minucie Kike Gomez dał prowadzenie gospodarzom po błędzie defensywy Lecha. Poznaniacy odpowiedzieli dopiero w 76. minucie – po faulu bramkarza Jayli Hankinsa na Rodriguezie rzut karny wykorzystał Mikael Ishak. Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, w 89. minucie Christian Rutjens strzałem głową przelobował Mrozka i zapewnił Lincolnowi sensacyjne zwycięstwo.

Dla Lecha to jedno z najbardziej wstydliwych niepowodzeń w historii. Do tej pory za największy blamaż uchodziła porażka ze Stjarnan z Islandii w 2014 roku. Teraz poznaniacy przegrali z drużyną z kraju, w którym piłkarze łączą grę z pracą zawodową. Pamiętasz wszystkie kompromitujące wpadki polskich klubów w europejskich pucharach?