Zmiana godziny meczu Wieczysta Kraków - Wisła Kraków. Wielka wpadka

Derby Wieczysta – Wisła: święto futbolu w Krakowie

Oba kluby przeszły inną drogę do tego starcia. Wisła to rozpoznawalna marka w polskiej piłce, która po spadku z ekstraklasy utknęła na jej zapleczu. Wieczysta natomiast systematycznie pnie się w górę. Jeszcze kilka lat temu grała w lidze okręgowej, a dzięki finansowemu wsparciu Wojciecha Kwietnia (znanego również z sympatii do Wisły) zyskała szansę na poważne granie.

Dla krakowskich kibiców – przy czym między fanami obu drużyn nie ma konfliktu – to prawdziwe sportowe święto. Mecz odbędzie się na stadionie przy ul. Reymonta, choć formalnym gospodarzem będzie Wieczysta. Na trybunach spodziewanych jest ponad 30 tysięcy widzów.

Mecz miał rozpocząć się o godz. 19.00 (transmisja w TVP Sport), ale rozpocznie się później. Jak podał TVP Sport: Wieczysta na mecz się... spóźniła. Wszystko przez korki na mieście.

