Zwolniony bez ani jednej wygranej. Były reprezentant Polski żegna się z klubem

Michał Skiba
2025-10-01 8:05

Maciej Stolarczyk nie jest już trenerem pierwszoligowego Górnika Łęczna. Klub nie ogłosił jeszcze nazwiska jego następcy. Lubelszczyznę opuszcza z bardzo złym bilansem.

Autor: Darek Delmanowicz/ PAP Na zdjęciu Maciej Stolarczyk przed meczem ze Stalą Mielec

Górnicy bez wygranej

53-letni szkoleniowiec przejął drużynę po zakończeniu poprzednich rozgrywek, kiedy z zespołu odeszli Pavol Stano oraz kilku kluczowych zawodników. Ich miejsce zajęli piłkarze o znacznie mniejszym doświadczeniu.

Pod wodzą Stolarczyka Górnik rozegrał 12 spotkań (11 ligowych i jedno w Pucharze Polski), nie odnosząc ani jednego zwycięstwa – sześciokrotnie remisując i sześć razy przegrywając. Po 11 kolejkach zespół ma na koncie zaledwie sześć punktów i zajmuje przedostatnią lokatę w tabeli, tracąc pięć „oczek” do bezpiecznej strefy. Górnicy odpadli też już z Pucharu Polski. W 1. rundzie wysoko ograła ich Cracovia (5:1).

W nadchodzącym meczu z Miedzią Legnica drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent Stolarczyka, Daniel Rusek.

Nowy trener Górnika ma zostać ogłoszony w ciągu kilku najbliższych dni.

