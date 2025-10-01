Zwolniony bez ani jednej wygranej. Były reprezentant Polski żegna się z klubem

Górnicy bez wygranej

53-letni szkoleniowiec przejął drużynę po zakończeniu poprzednich rozgrywek, kiedy z zespołu odeszli Pavol Stano oraz kilku kluczowych zawodników. Ich miejsce zajęli piłkarze o znacznie mniejszym doświadczeniu.

Pod wodzą Stolarczyka Górnik rozegrał 12 spotkań (11 ligowych i jedno w Pucharze Polski), nie odnosząc ani jednego zwycięstwa – sześciokrotnie remisując i sześć razy przegrywając. Po 11 kolejkach zespół ma na koncie zaledwie sześć punktów i zajmuje przedostatnią lokatę w tabeli, tracąc pięć „oczek” do bezpiecznej strefy. Górnicy odpadli też już z Pucharu Polski. W 1. rundzie wysoko ograła ich Cracovia (5:1).

ℹ️ Górnik Łęczna SA informuje, że z dniem 30 września 2025 roku Maciej Stolarczyk przestał pełnić funkcję pierwszego trenera Górnika Łęczna.KOMUNIKAT 🔗 https://t.co/aT59ghOsZK pic.twitter.com/bzbGECSfAQ— Górnik Łęczna (@zielono_czarni) September 30, 2025

W nadchodzącym meczu z Miedzią Legnica drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent Stolarczyka, Daniel Rusek.

Nowy trener Górnika ma zostać ogłoszony w ciągu kilku najbliższych dni.

