Atletico - Barcelona: Co z Robertem Lewandowskim? Wyjaśniło się o 19:45!

Przed tygodniem FC Barcelona poniosła bolesną klęskę w ćwierćfinale Ligi Mistrzów na własnym stadionie. Atletico Madryt znakomicie wykorzystało grę w przewadze od 44. minuty po czerwonej kartce dla Pau Cubarsiego. Gole Juliana Alvaraza i Aleksandra Sorlotha dały zaliczkę gospodarzom dzisiejszego rewanżu na Estadio Metropolitano. Z kolei faworyzowana Barcelona musi pokusić się w Madrycie o słynną remontadę, czyli odrobienie strat. W hiszpańskich mediach spodziewano się, że to zadanie spadnie na barki między innymi Roberta Lewandowskiego, jednak Hansi Flick podjął ostatecznie inną decyzję.

Atletico - Barcelona. Przed meczem pojawiły się sprzeczne informacje o Robercie Lewandowskim!

Atletico - Barcelona. Co z Robertem Lewandowskim?

Skład FC Barcelona na rewanż z Atletico Madryt: Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Joao Cancelo - Pedri, Gavi - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Dani Olmo - Ferran Torres

Wbrew przewidywaniom, niemiecki szkoleniowiec postawił na pozycji napastnika na Ferrana Torresa. Hiszpan ma za sobą bardzo udany ligowy występ w derbach z Espanyolem - strzelił dwa pierwsze gole i był jednym z bohaterów cennego zwycięstwa 4:1. Być może ten błysk okazał się decydujący, że to właśnie "El Tiburon" wyjdzie dzisiaj w podstawowym składzie "Blaugrany". Lewandowski, podobnie jak Wojciech Szczęsny, usiądzie na ławce rezerwowych, choć spodziewamy się, że otrzyma swoje minuty w drugiej połowie.

Oto skład Atletico: Juan Musso - Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri - Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman - Antoine Griezmann, Julian Alvarez

W przeciwieństwie do Barcelony, Atletico zagrało w weekend rezerwowym składem z Sevillą (1:2). Trener Diego Simeone dał odpocząć kluczowym piłkarzom przed dzisiejszym wyzwaniem. W porównaniu do pierwszego spotkania, w składzie gospodarzy doszło do jednej wymuszonej zmiany - kontuzjowanego przed tygodniem Davida Hancko zastąpił były piłkarz "Dumy Katalonii", Clement Lenglet.