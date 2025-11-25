Chelsea podejmuje FC Barcelonę w 5. kolejce Ligi Mistrzów, a Robert Lewandowski rozpocznie mecz w podstawowym składzie.

Polski napastnik, po powrocie do formy, ma szansę powiększyć swój dorobek w Lidze Mistrzów, gdzie w przeszłości błyszczał przeciwko Chelsea.

Która z tych potęg europejskiej piłki wyjdzie zwycięsko z tego hitowego starcia? Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję na żywo!

Chelsea - Barcelona: SKŁADY. Lewandowski od pierwszej minuty

Robert Lewandowski zagra od pierwszej minuty w meczu Chelsea Londyn - FC Barcelona. Na ławce rezerwowych spotkanie na Stamford Bridge rozpocznie Wojciech Szczęsny, który znów jest zmiennikiem Joana Garcii. Poniżej składy:

Chelsea: Robert Sánchez, Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobach, Marc Cucurella, Reece James, Moises Caicedo, Estevao, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho, Pedro Neto.

FC Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Eric García, Frenkie de Jong, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres, Robert Lewandowski.

Mecz Chelsea Londyn - FC Barcelona zapowiada się bardzo ciekawie, a na kolejne gole w Lidze Mistrzów zapoluje oczywiście Robert Lewandowski. Polski napastnik Barcy po wyleczeniu kontuzji bardzo szybko odzyskał skuteczność i wysoką formę, co pokazywał zarówno w barwach Dumy Katalonii jaki i w reprezentacji Polski. W sobotę w ligowym meczu z Athletikiem Bilbao (4:0) strzelił historyczną bramkę, otwierając wynik na oddanym wreszcie do użytku po gruntowej przebudowie Camp Nou. Teraz Lewandowski dobrą dyspozycję będzie chciał potwierdzić w Lidze Mistrzów, w której w całej karierze strzelił już 105 goli i w klasyfikacji wszech czasów jest gorszy tylko od dwóch gigantów - Cristiano Ronaldo (140 goli) i Leo Messiego (129 goli). Lewandowski w dwóch występach przeciwko Chelsea strzelił trzy gole i miał aż pięć asyst. Miało to miejsce w sezonie 2019/20, gdy z Bayernem wygrał Ligę Mistrzów.

Mecz Chelsea Londyn - FC Barcelona to starcie wiceliderów dwóch najsilniejszych lig w Europie. "The Blues" w angielskiej Premier League ustępują miejsca tylko Arsenalowi, a Barca w hiszpańskiej LaLiga jest punkt za Realem Madryt. Kto wyjdzie z tej konfrontacji zwycięsko?

Chelsea - FC Barcelona Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Chelsea Londyn - FC Barcelona w 5. kolejce Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 25 listopada 2025. Początek meczu Chelsea - Barcelona o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Chelsea - Barcelona na antenie Canal+ EXTRA 1 oraz online w usłudze Canal+ ONLINE.

Chelsea – Barcelona relacja NA ŻYWO. Lewandowski znów ustrzeli „The Blues”? [WYNIK, SKŁADY]