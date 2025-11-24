- Robert Lewandowski, strzelając gola w meczu z Athletic Bilbao, zmniejszył stratę do lidera klasyfikacji strzelców La Liga.
- Były reprezentant Hiszpanii uważa, że Lewandowski ma szansę na koronę króla strzelców, mimo straty do Kyliana Mbappe.
- Polski snajper ma imponujący bilans w Lidze Mistrzów, zajmując trzecie miejsce w historii pod względem liczby zdobytych bramek.
- Czy Lewandowski poprowadzi Barcelonę do zwycięstwa nad Chelsea w nadchodzącym meczu Ligi Mistrzów?
Barcelona w LaLiga zajmuje drugie miejsce, tracąc punkt do prowadzącego Realu Madryt. Robert Lewandowski dzięki trafieniu w meczu z Athletic Bilbao zmniejszył dystans do gwiazdy Królewskich Kyliana Mbappe. Francuz jest na czele klasyfikacji najlepszych strzelców. Zdobył 13 bramek i wyprzedza Lewego o pięć goli.
Julen Guerrero: Robert Lewandowski może powalczyć o koronę króla strzelców
- Mbappe zaczął sezon bardzo mocno - powiedział nam Julen Guerrero, były reprezentant Hiszpanii i legenda Athletic Bilbao. - Wprawdzie Polak ma pewną stratę do niego, ale to zawodnik, który jeśli złapie serię, to potrafi z łatwością strzelać wiele goli w kilku meczach. A zostało jeszcze wiele kolejek. Lewandowski bez wątpienia może powalczyć o koronę króla strzelców - przekonywał Bask.
Lewandowski ostatnio się rozkręcił. To ważne właśnie w kontekście meczu z Chelsea Londyn w Lidze Mistrzów. W tej edycji polski snajper jeszcze nie pokonał bramkarza rywali. Jednak i tak ma powód do dumy, bo z 105 golami jest trzecim strzelcem w historii Champions League. Przed nim giganci: Cristiano Ronaldo (140) i Leo Messi (129).
Chelsea Londyn na rozkładzie polskiej gwiazdy Barcelony
Kapitan polskiej kadry w dwóch występach przeciwko Chelsea strzelił trzy gole i miał pięć asyst. Miało to miejsce w sezonie 2019/20, gdy z Bayernem Monachium wygrał Ligę Mistrzów.
- Chelsea to drużyna, którą lubię i która ma wielu bardzo dobrych graczy - opowiadał Guerrero. - Dla mnie są kandydatem do wygrania Premier League i Ligi Mistrzów. Widzę w nich bardzo silnego przeciwnika. To będzie trudny rywal dla Barcelony - stwierdził były reprezentant Hiszpanii.
Kiedy mecz Chelsea Londyn - FC Barcelona w Lidze Mistrzów? Gdzie transmisja?
Mecz Chelsea Londyn - FC Barcelona w Lidze Mistrzów zostanie rozegrany 25 listopada. Początek spotkania o godz. 21. Transmisję hitu Champions League będzie można zobaczyć w Canal+ Extra 1.
