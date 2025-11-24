Robert Lewandowski, strzelając gola w meczu z Athletic Bilbao, zmniejszył stratę do lidera klasyfikacji strzelców La Liga.

Były reprezentant Hiszpanii uważa, że Lewandowski ma szansę na koronę króla strzelców, mimo straty do Kyliana Mbappe.

Polski snajper ma imponujący bilans w Lidze Mistrzów, zajmując trzecie miejsce w historii pod względem liczby zdobytych bramek.

Czy Lewandowski poprowadzi Barcelonę do zwycięstwa nad Chelsea w nadchodzącym meczu Ligi Mistrzów?

Barcelona w LaLiga zajmuje drugie miejsce, tracąc punkt do prowadzącego Realu Madryt. Robert Lewandowski dzięki trafieniu w meczu z Athletic Bilbao zmniejszył dystans do gwiazdy Królewskich Kyliana Mbappe. Francuz jest na czele klasyfikacji najlepszych strzelców. Zdobył 13 bramek i wyprzedza Lewego o pięć goli.

Julen Guerrero: Robert Lewandowski może powalczyć o koronę króla strzelców

- Mbappe zaczął sezon bardzo mocno - powiedział nam Julen Guerrero, były reprezentant Hiszpanii i legenda Athletic Bilbao. - Wprawdzie Polak ma pewną stratę do niego, ale to zawodnik, który jeśli złapie serię, to potrafi z łatwością strzelać wiele goli w kilku meczach. A zostało jeszcze wiele kolejek. Lewandowski bez wątpienia może powalczyć o koronę króla strzelców - przekonywał Bask.

Lewandowski ostatnio się rozkręcił. To ważne właśnie w kontekście meczu z Chelsea Londyn w Lidze Mistrzów. W tej edycji polski snajper jeszcze nie pokonał bramkarza rywali. Jednak i tak ma powód do dumy, bo z 105 golami jest trzecim strzelcem w historii Champions League. Przed nim giganci: Cristiano Ronaldo (140) i Leo Messi (129).

Chelsea Londyn na rozkładzie polskiej gwiazdy Barcelony

Kapitan polskiej kadry w dwóch występach przeciwko Chelsea strzelił trzy gole i miał pięć asyst. Miało to miejsce w sezonie 2019/20, gdy z Bayernem Monachium wygrał Ligę Mistrzów.

- Chelsea to drużyna, którą lubię i która ma wielu bardzo dobrych graczy - opowiadał Guerrero. - Dla mnie są kandydatem do wygrania Premier League i Ligi Mistrzów. Widzę w nich bardzo silnego przeciwnika. To będzie trudny rywal dla Barcelony - stwierdził były reprezentant Hiszpanii.

Kiedy mecz Chelsea Londyn - FC Barcelona w Lidze Mistrzów? Gdzie transmisja?

Mecz Chelsea Londyn - FC Barcelona w Lidze Mistrzów zostanie rozegrany 25 listopada. Początek spotkania o godz. 21. Transmisję hitu Champions League będzie można zobaczyć w Canal+ Extra 1.

