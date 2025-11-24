Robert Lewandowski celuje w Chelsea Londyn. Legenda ostrzega przed hitem w Lidze Mistrzów

Wystarczyło, że wrócił do zdrowia i znów jest postrachem bramkarzy. Robert Lewandowski (37 l.) błysnął w ostatniej kolejce ligi hiszpańskiej, gdy strzelił dla Barcelony historyczną bramkę po powrocie na Camp Nou. Polski snajper mistrza Hiszpanii ustawił już celownik na hit z Chelsea w Lidze Mistrzów.

Barcelona w LaLiga zajmuje drugie miejsce, tracąc punkt do prowadzącego Realu Madryt. Robert Lewandowski dzięki trafieniu w meczu z Athletic Bilbao zmniejszył dystans do gwiazdy Królewskich Kyliana Mbappe. Francuz jest na czele klasyfikacji najlepszych strzelców. Zdobył 13 bramek i wyprzedza Lewego o pięć goli.

Julen Guerrero: Robert Lewandowski może powalczyć o koronę króla strzelców

- Mbappe zaczął sezon bardzo mocno - powiedział nam Julen Guerrero, były reprezentant Hiszpanii i legenda Athletic Bilbao. - Wprawdzie Polak ma pewną stratę do niego, ale to zawodnik, który jeśli złapie serię, to potrafi z łatwością strzelać wiele goli w kilku meczach. A zostało jeszcze wiele kolejek. Lewandowski bez wątpienia może powalczyć o koronę króla strzelców - przekonywał Bask.

Lewandowski ostatnio się rozkręcił. To ważne właśnie w kontekście meczu z Chelsea Londyn w Lidze Mistrzów. W tej edycji polski snajper jeszcze nie pokonał bramkarza rywali. Jednak i tak ma powód do dumy, bo z 105 golami jest trzecim strzelcem w historii Champions League. Przed nim giganci: Cristiano Ronaldo (140) i Leo Messi (129).

Chelsea Londyn na rozkładzie polskiej gwiazdy Barcelony

Kapitan polskiej kadry w dwóch występach przeciwko Chelsea strzelił trzy gole i miał pięć asyst. Miało to miejsce w sezonie 2019/20, gdy z Bayernem Monachium wygrał Ligę Mistrzów.

- Chelsea to drużyna, którą lubię i która ma wielu bardzo dobrych graczy - opowiadał Guerrero. - Dla mnie są kandydatem do wygrania Premier League i Ligi Mistrzów. Widzę w nich bardzo silnego przeciwnika. To będzie trudny rywal dla Barcelony - stwierdził były reprezentant Hiszpanii.

Kiedy mecz Chelsea Londyn - FC Barcelona w Lidze Mistrzów? Gdzie transmisja?

Mecz Chelsea Londyn - FC Barcelona w Lidze Mistrzów zostanie rozegrany 25 listopada. Początek spotkania o godz. 21. Transmisję hitu Champions League będzie można zobaczyć w Canal+ Extra 1.

