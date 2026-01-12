Nie żyje słynny francuski trener. Rolland Courbis zmarł w wieku 72 lat, doprowadził klub do finału

Ogromna strata dla świata francuskiego futbolu

Świat francuskiej piłki nożnej pogrążył się w żałobie. W wieku 72 lat zmarł Rolland Courbis, doświadczony trener, który przez lata prowadził czołowe kluby nad Sekwaną. Informację o jego śmierci przekazało radio RMC. Courbis był postacią doskonale znaną każdemu fanowi Ligue 1. Jego kariera trenerska trwała do 2016 roku, a w tym czasie zasiadał na ławce trenerskiej wielu francuskich zespołów.

Największe uznanie przyniosła mu praca w Olympique Marsylia. To właśnie pod jego wodzą klub z Lazurowego Wybrzeża przeżywał jeden ze swoich lepszych okresów na arenie międzynarodowej. W 1999 roku Courbis doprowadził Marsylczyków aż do finału Pucharu UEFA. Choć w decydującym starciu w Moskwie jego podopieczni musieli uznać wyższość naszpikowanej gwiazdami Parmy (przegrywając 0:3), tamten sezon na stałe zapisał się w historii klubu.

⚫️ C’est avec une profonde tristesse que sa famille, en association avec RMC, annonce le décès de Rolland Courbis, survenu ce lundi 12 janvier. Rolland avait 72 ans. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à tous ses fidèles auditeurs. Merci pour tout Rolland.… pic.twitter.com/wukNAcvPry— RMC Sport (@RMCsport) January 12, 2026

W swoim bogatym CV Courbis miał również przygodę z piłką reprezentacyjną. W 2012 roku zdecydował się na egzotyczny kierunek, obejmując na krótko stanowisko selekcjonera reprezentacji Nigru.

Ostatnim przystankiem w jego karierze szkoleniowej było Stade Rennais, które prowadził w 2016 roku. Po zakończeniu pracy trenera pozostawał aktywnym obserwatorem futbolu. O śmierci szkoleniowca poinformowało w swoim komunikacie radio RMC. Stacja nie podała jednak szczegółowych okoliczności ani przyczyn zgonu 72-latka.