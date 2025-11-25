Chelsea - Barcelona. Złe i dobre wieści w sprawie Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego tuż przed hitem!

Dziś (25 listopada) odbędzie się mecz Ligi Mistrzów Chelsea - Barcelona, a polscy piłkarze mają różne perspektywy.

Robert Lewandowski prawdopodobnie zagra w pierwszym składzie Barcelony w meczu przeciwko Chelsea.

Wojciech Szczęsny prawdopodobnie spędzi mecz na ławce rezerwowych. Spotkanie rozpocznie się o 21:00.

Chelsea - Barcelona. Wielki hit w Lidze Mistrzów

FC Barcelona do wtorkowego hitu w Champions League przystępuje z pewnymi obawami. Po czterech kolejkach ma bowiem tylko siedem punktów, co daje 11. miejsce w tabeli. Gdyby na tej pozycji gracze "Bluagrany" zakończyli rozgrywki, to musieliby zagrać dodatkowy dwumecz (1/16 finału). Do 1/8 bowiem bezpośrednio z fazy ligowej Ligi Mistrzów wchodzi bowiem osiem najlepszych ekip. Dla Barcelony szczególnie bolesny był remis z belgijskim Club Brugge. W tym spotkaniu nie popisał się Wojciech Szczęsny. Po jego błędzie w doliczonym czasie gry padł gol dla rywali. Na szczęście po analizie VAR sędzia uznał, że "Szczena" był faulowany. W meczu Chelsea - Barcelona polski bramkarz błędu raczej nie popełni, bo prawdopodobnie... cały mecz spędzi na ławce rezerwowych. Inaczej sytuacja wygląda z Robertem Lewandowskim.

Czytając katalońskie media, w sprawie Polaków mamy dwie wiadomości. Dobrą i złą. Dobra dotyczy Roberta Lewandowskiego, a zła - Wojciecha Szczęsnego. Według spekulacji dziennikarzy "Sportu", "AS" i "Marki" kapitan reprezentacji Polski wyjdzie na mecz Chelsea - Barcelona w pierwszym składzie. Nasz bramkarz z kolei na znaleźć się w rezerwie, co raczej nie dziwi. Wojciech Szczęsny bowiem wskoczył do pierwszej jedenastki Barcelony po tym, gdy kontuzji nabawił się Joan Garcia, który w tym sezonie jest pierwszym wyborem Hansiego Flicka. W ostatnim meczu ligowym Hiszpan wrócił do gry i spisał się bez zarzutu. Podobnie zresztą jak całą drużyna, która rozbiła Athletic Bilbao 4:0. Pierwszą bramkę w tym meczu zdobył Robert Lewandowski. Było to ósmy gol Polaka dla FC Barcelona w tym sezonie.

Spotkanie Chelsea - Barcelona rozpocznie się o godz. 21.

