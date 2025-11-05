Club Brugge - FC Barcelona. Relacja NA ŻYWO. Grad goli na początku. Sensacja wisi w powietrzu!

Club Brugge - FC Barcelona 2:1 (Tresoldi 6', Forbs 17' - Fermin 9')

Składy:

Club Brugge: Jackers – Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys – Stanković, Onyedika – Forbs, Vanaken (C), Tzolis – Tresoldi

FC Barcelona: Szczęsny – Koundé, R. Araújo (C), E. García, Balde – Casadó, de Jong – Yamal, F. López, Rashford – Torres.Zmiany: Kochen, Aller – Cubarsí, Lewandowski, G. Martín, Olmo, Bernal, P. Fernández, Bardghji, Espart.

Na żywo Club Brugge - FB Barcelona 26' Niecelny strzał Marcusa Rashforda zza pola karnego 24' Ferran przedzierał się przez defensywę Brugge, ale został zatrzymany 23' Barcelona w szoku nie może się otrząsnąć Tak padły gole WYMIANA CIOSÓW W BRUGII! 🤜💥🤛 Nicolò Tresoldi dał gospodarzom prowadzenie, ale Barcelona błyskawicznie odpowiedziała trafieniem Ferrana Torresa!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/x7gsj6v0Lu — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 5, 2025 17' GOOL! Rożny dla Barcelony i skuteczna kontra Brugge. Forbs strzelcem gola. Wojciech Szczęsny zawahał się i nei wyszedł do pędzącego gracza rywali 14' FC Barcelona dominuje, ale na razie nie ma kolejnych bramek 12' Tym razem Balde postraszył bramkarza Club Brugge. Strzał był jednak niecelny 11' Fermin Lopez huknął zzz pola karnego i trafił w słupek 9' GOOOL. 1:1 Ferran Toress i błyskawiczna odpowiedź Barcelony 6' GOOOOL! Tresoldi. 1:0 dla Club Brugge 2' Pierwsza interwencja Wojciecha Szczęsnego. Polak pewnie złapał piłkę

FC Barcelona w tej edycji Ligi Mistrzów zanotowała dwa zwycięstwa i porażkę. Podopieczni Hansiego Flicka w pierwszym meczu wygrali na wyjeździe z angielskim Newcastle United 2:1, a potem u siebie przegrali z PSG 1:2. W trzeciej kolejce zawodnicy "Bluagrany" dali prawdziwy koncert gry i rozbili Olympiakos Pireus 6:1. Trzy bramki strzelił wówczas Fermin Lopez, a dwie - Marus Rashford. Z kolei Club Brugge w trzech kolejkach zgromadził trzy punkty. Zaczęli z wysokiego C od rozgromienia AS Monaco 4:1. Potem jednak przyszły dwie porażki - z Atalantą Bergamo (1:2) i z Bayernem Monachium (0:4). Generalnie jednak wicemistrzowie Belgii to nie są "ogórki" i potrafią postawić się najlepszym. W zeszłym sezonie awansowali do 1/8 Champions League, eliminując w 1/16 wspomnianą Atalantę. Mecz z Club Brugge może zatem okazać się dla FC Barcelona ciężką przeprawą. W wyjściowym składzie mistrzów Hiszpanii znalazł się Wojciech Szczęsny. Robert Lewandowski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Kapitan reprezentacji Polski wraca do gry w Lidze Mistrzów po przerwie spowodowaną kontuzją. Po wyleczeniu urazu zdążył już zaliczyć 15 minut w wygranym meczu ligowym z Elche (3:1).

