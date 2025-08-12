Crvena Zvezda – Lech: Koszmar piłkarza „Kolejorza”. Brutalny atak Serbów na Polaka

Crvena Zvezda – Lech: Robert Gumny kontuzjowany

Bardzo źle rozpoczął się mecz eliminacji Ligi Mistrzów dla Lecha Poznań. „Kolejorz” walczy o fazę play-off kwalifikacji do Champions League, ale przed ekipą Nielsa Frederiksena ciężkie zadanie. „Czerwona Gwiazda” wygrała pierwszy mecz 3:1 i musi utrzymać dwubramkową przewagę, by zameldować się w play-offach eliminacji, gdzie już czeka Pafos FC.

Lech Poznań – Crvena Zvezda Belgrad: Relacja na żywo. „Kolejorz” walczy o Ligę Mistrzów [WYNIK, SKŁADY]

Niestety, już w drugiej minucie meczu boisko zmuszony był opuścić Robert Gumny. Były reprezentant Polski został ostro sfaulowany tuż przed polem karnym Crveny Zvezdy. Milos Veljković otrzymał żółtą kartkę, ale to nie wynagradzało niczego „Kolejorzowi”. Po kilku minutach udzielania pomocy, Gumny wrócił do gry. Za chwilę jednak znowu usiadł na murawie.

Piłkarze Lecha pokazali w stronę ławki, że konieczna była zmiana. W ósmej minucie meczu na murawie pojawił się Filip Szymczak.

Robert Gumny opuścił boisko z powodu urazu 😢🔴 📲 OGLĄDAJ ▶️ https://t.co/QwjFpXsea4 pic.twitter.com/qvn3M9wWnd— TVP SPORT (@sport_tvppl) August 12, 2025

Z kim może zagrać Lech Poznań w fazie play-off el. Ligi Mistrzów?

Cypryjski Pafos FC pokonał Dynamo Kijów 2:0 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów i w kolejnym, decydującym etapie będzie rywalem Lecha Poznań albo Crvenej Zvezdy Belgrad. Spotkanie w stolicy Serbii rozpocznie się o godz. 21.

Mistrz Cypru pierwszą potyczkę z ekipą z Kijowa wygrał na neutralnym stadionie - w Lublinie - 1:0. W rewanżu w Limassol pierwsze skrzypce w zespole Pafos grał Chorwat Mislav Orsic. Już w drugiej minucie dał gospodarzom prowadzenie, a 10 minut po przerwie asystował przy bramce, którą zdobył Joao Correia.

W kadrze Pafos FC zabrakło jeszcze sprowadzonego niedawno doświadczonego brazylijskiego obrońcy Davida Luiza, który w przeszłości odnosił sukcesy m.in. z Chelsea Londyn, Arsenalem Londyn i Paris Saint-Germain.

Lech w Belgradzie musi odrabiać straty z pierwszego meczu, który przed własną publicznością przegrał 1:3. Jeśli „Kolejorz” odpadnie, trafi do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy, a jego przeciwnikiem będzie belgijski KRC Genk.