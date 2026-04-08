FC Barcelona - Atletico Madryt: Robert Lewandowski w pierwszym składzie? Hiszpańskie media wydały wyrok!

Dziś o 21:00 FC Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Hiszpańskie media spekulują na temat składu Barcelony, a większość z nich typuje Roberta Lewandowskiego w wyjściowej jedenastce.

Czy Lewandowski, najstarszy strzelec gola w fazie pucharowej LM, zagra od pierwszej minuty i pobije kolejny rekord?

Zdaniem hiszpańskich mediów Robert Lewandowski w dzisiejszym meczu Barcelony z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów zagra od pierwszej minuty. Kataloński "Sport" oraz stołeczne "Marca" i "AS" w opublikowanych przewidywanych składach zgodnie umieściły Polaka w wyjściowych jedenastkach. Innego zdania było tylko "Mundo Deportivo". Zdaniem tej gazety Lewandowski zacznie mecze na ławce rezerwowych, a w ataku zagra Dani Olmo, tak jak w niedzielnym meczu ligowym Barcy z Atletico. Wtedy polski napastnik wszedł na boisko po przerwie i strzelił zwycięską bramkę. Hansi Flick dał mu odpocząć po meczach reprezentacji Polski w barażach o awans MŚ 2026. Teraz wydaje się, że wszelkie argumenty przemawiają za tym, żeby Lewandowski zagrał od pierwszej minuty.

Robert Lewandowski od poprzedniej rundy Ligi Mistrzów jest najstarszym strzelcem gola w fazie pucharowej tych rozgrywek. W środowym meczu ćwierćfinałowym z Atletico Madryt może poprawić ten rekord. Dziś Polak ma dokładnie 37 lat i 230 dni. Najstarszym piłkarzem, który w ogóle wpisał się na listę strzelców w spotkaniu LM, jest Portugalczyk Pepe. Jako zawodnik FC Porto trafił do siatki Szachtara Donieck w meczu fazy grupowej 13 grudnia 2023 roku w wieku 40 lat i 290 dni.

