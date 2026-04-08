FC Barcelona - Atletico Madryt: Robert Lewandowski w pierwszym składzie? Hiszpańskie media wydały wyrok!

Michał Chojecki
2026-04-08 12:24

FC Barcelona już dzisiaj o godzinie 21 zagra z Atletico Madryt pierwszy mecz w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski w miniony weekend strzelił temu rywalowi komiczną bramkę w hiszpańskiej lidze, a Barca wygrała 2:1. Wtedy Polak zaczął mecz na ławce rezerwowych, a na boisko wszedł po przerwie. Jak będzie dzisiaj w Lidze Mistrzów? Hiszpańskie media są niemal zgodne.

Zdaniem hiszpańskich mediów Robert Lewandowski w dzisiejszym meczu Barcelony z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów zagra od pierwszej minuty. Kataloński "Sport" oraz stołeczne "Marca" i "AS" w opublikowanych przewidywanych składach zgodnie umieściły Polaka w wyjściowych jedenastkach. Innego zdania było tylko "Mundo Deportivo". Zdaniem tej gazety Lewandowski zacznie mecze na ławce rezerwowych, a w ataku zagra Dani Olmo, tak jak w niedzielnym meczu ligowym Barcy z Atletico. Wtedy polski napastnik wszedł na boisko po przerwie i strzelił zwycięską bramkę. Hansi Flick dał mu odpocząć po meczach reprezentacji Polski w barażach o awans MŚ 2026. Teraz wydaje się, że wszelkie argumenty przemawiają za tym, żeby Lewandowski zagrał od pierwszej minuty.

PILNE: Agent Roberta Lewandowskiego w Barcelonie! Kluczowe negocjacje!

Robert Lewandowski od poprzedniej rundy Ligi Mistrzów jest najstarszym strzelcem gola w fazie pucharowej tych rozgrywek. W środowym meczu ćwierćfinałowym z Atletico Madryt może poprawić ten rekord. Dziś Polak ma dokładnie 37 lat i 230 dni. Najstarszym piłkarzem, który w ogóle wpisał się na listę strzelców w spotkaniu LM, jest Portugalczyk Pepe. Jako zawodnik FC Porto trafił do siatki Szachtara Donieck w meczu fazy grupowej 13 grudnia 2023 roku w wieku 40 lat i 290 dni.

Robert Lewandowski w prywatnym wydaniu! Relaks przed meczem Szwecja - Polska
Jan Tomaszewski: Lewandowski powinien odejść z Barcelony!
