FC Barcelona gra z Atletico Madryt w 1/4 finału Ligi Mistrzów, a Robert Lewandowski rozpoczyna spotkanie w pierwszym składzie.

Kilka dni temu Katalończycy pokonali zespół Diego Simeone 2:1 w hiszpańskiej LaLiga, a "Lewy" strzelił zwycięską bramkę.

FC Barcelona - Atletico: SKŁADY. Lewandowski w pierwszym składzie

Robert Lewandowski mecz FC Barcelona - Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zaczyna w pierwszym składzie. Dla Katalończyków to bardzo ważne spotkanie, a dla Polaka ma dodatkowe znacznie. W Barcelonie pojawił się jego słynny agent Pini Zahavi, który obejrzy mecz na żywo na trybunach, a potem ma zasiąść z klubowymi władzami do rozmów, które wyjaśnią przyszłość Lewandowskiego. Poniżej składy:

FC Barcelona: Joan García - Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martin, João Cancelo - Eric García, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Marcus Rashford - Robert Lewandowski.

Atletico Madryt: Juan Musso - Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri - Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman - Antoine Griezmann, Julian Álvarez.

FC Barcelona - Atletico w Lidze Mistrzów. Co wymyśli Simeone?

Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zapowiada się bardzo ciekawie. To drugie z serii starć Barcy z zespołem Diego Simeone. Cztery dni temu w hiszpańskiej LaLiga górą byli Katalończycy (2:1), a zwycięską bramkę strzelił Robert Lewandowski. - To zupełnie coś innego. Liga Mistrzów to najważniejsze rozgrywki i wszyscy chcą pokazać swoją najlepszą wersję - powiedział Hansi Flick, trener Barcelony. - Gramy przeciwko trudnemu rywalowi, który ma fantastycznych graczy, ale jesteśmy w stanie awansować i tego chcemy - dodał Niemiec.

Co wymyśli Diego Simeone? Charyzmatyczny trener Atletico z pewnością wyciągnie wnioski z porażki sprzed kilku dni w lidze. - Wiemy, jakie możliwości ma Barcelona i jak silna jest u siebie. Jesteśmy tu, żeby rywalizować i poprowadzić mecz tam, gdzie uważamy, że możemy jej zaszkodzić - powiedział tajemniczo Simeone.

FC Barcelona - Atletico Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt w 1/4 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w środę 8 kwietnia 2026. Początek meczu FC Barcelona - Atletico o godzinie 21. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Atletico Madryt na antenie Canal+ Extra 1 oraz online na Canal+ ONLINE.

