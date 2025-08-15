Gdzie obejrzeć mecze Legii i Rakowa w Lidze Konferencji? Co z meczem Lecha? Jest oficjalny komunikat

Mecze polskich drużyn w europejskich pucharach

Legia, która odpadła wcześniej w dwumeczu z AEK Larnaka w eliminacjach Ligi Europy, teraz zmierzy się ze szkockim Hibernian. Raków po zwycięstwie nad Maccabi Hajfa podejmie bułgarską Ardę Kyrdżali.

Dobrze w europejskich pucharach radzi sobie również Jagiellonia Białystok. Podlaski klub w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z albańskim Dinamo City. Na razie nie wiadomo, kto pokaże transmisję tego spotkania.

O awans do fazy ligowej Ligi Europy powalczy Lech Poznań, który zmierzy się z belgijskim KRC Genk. Domowy mecz Kolejorza również będzie transmitowany w TVP. Przegrany w tej parze zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Transmisje meczów polskich drużyn w europejskich pucharach (będziemy aktualizować):

LIGA EUROPY

4. runda eliminacji, czwartek, 21 sierpnia (rewanż 28 sierpnia):Lech Poznań - Genk (godz. 20:30, TVP)

LIGA KONFERENCJI

4. runda eliminacji, czwartek, 21 sierpnia (rewanże 28 sierpnia):Hibernian - Legia Warszawa (godz. 21:00)Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali (godz. 21:00, TVP)Jagiellonia Białystok - Dinamo City (godz. 20:15)