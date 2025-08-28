Genk - Lech Poznań Transmisja na żywo: Stream online i TV. Gdzie oglądać rewanż w el. Ligi Europy 28.08.2025?

Przed rewanżowym meczem KRC Genk - Lech Poznań w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy UEFA trudno o optymizm. Mistrzowie Polski po pierwszym meczu są w fatalnej sytuacji. Przed tygodniem w Poznaniu przegrali aż 1:5, a wynik mógł być nawet jeszcze gorszy. Belgowie już w 10. minucie wyszli na prowadzenie, ale Kolejorz szybko odpowiedział golem Filipa Jagiełły. Niestety, radość nie trwała długo i okazało się, że było to jedynie honorowe trafienie Lecha. Sześć minut później Genk ponownie objął prowadzenie, a do końca pierwszej połowy było już 1:4 - i to pomimo nietrafionego rzutu karnego gości.

Kompromitacja Lecha Poznań w starciu o Ligę Europy. Genk ośmieszył mistrza Polski

Po przerwie Genk szybko wybił z głowy kibiców myśli o jakimkolwiek powrocie mistrzów Polski. W 48. minucie po samobójczym trafieniu Michała Gurgula było już 1:5 i takim wynikiem zakończyło się pierwsze spotkanie dwumeczu o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Belgowie jedną nogą witają się już z tymi rozgrywkami, ale piłka nożna widziała już nie takie niespodzianki. Czy Lecha stać na odrobienie strat? Przekonamy się już dzisiaj.

Genk - Lech Poznań: Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 28.08.2025?

W czwartek, 28 sierpnia, wyjaśni się sytuacja wszystkich polskich klubów w tym sezonie europejskich pucharów. Lech nawet w przypadku porażki z Genkiem jest już pewny gry w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA, o co w eliminacjach walczą jeszcze Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Wszystkie te kluby decydujące mecze zagrają dzisiaj wieczorem, co mocno komplikuje kwestię piłkarskich transmisji w TV. W związku z tym kibice Lecha mogą być nieco zdezorientowani, szukając rewanżowego meczu na antenie TVP.

Gdzie oglądać rewanż Genk - Lech online?

Mecz Genk - Lech Poznań będzie transmitowany na antenie TVP 3, a online na stronie tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Kibice Kolejorza nie obejrzą więc swojej drużyny na głównych antenach TVP, na których będą transmitowane decydujące mecze Legii i Rakowa. Początek rewanżowego spotkania Lecha o godzinie 20:00.

