Hibernian – Legia: Wielki strach w Szkocji. Szokujące, co piszą tamtejsze media przed meczem

Hibernian – Legia: Wojskowi walczą o awans do Ligi Konferencji

Trener piłkarzy Hibernianu David Gray przyznał, że dwumecz z Legią Warszawa w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy będzie dla niego największym wyzwaniem w dotychczasowej pracy. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek w Edynburgu, rewanż – 28 sierpnia w Warszawie.

Hibernian to jeden z najstarszych klubów w Wielkiej Brytanii. Powstał w 1875 roku z inicjatywy irlandzkich imigrantów. W dorobku ma cztery mistrzostwa i trzy Puchary Szkocji – ostatni zdobyty w 2016 roku. W przeszłości klub docierał do półfinałów europejskich rozgrywek: w sezonie 1955/56 w Pucharze Europy i pięć lat później w Pucharze Miast Targowych.

Oczy nam wyszły z orbit po informacji o majątku Roberta Lewandowskiego! Nieprawdopodobna suma

W krajowych rozgrywkach od lat dominują Celtic i Rangers, jednak Hibernian regularnie plasuje się w górnej połowie tabeli i kwalifikuje się do eliminacji europejskich pucharów. W tym sezonie drużyna z Edynburga najpierw odpadła po dogrywce z FC Midtjylland w eliminacjach Ligi Europy, a następnie wyeliminowała Partizana Belgrad w Lidze Konferencji.

Szkockie media przerażone przyjazdem kibiców Legii Warszawa

Szkocie media są mocno zmartwione przyjazdem kibiców warszawskiej Legii i przestrzegają przed stołecznymi fanami. Portal EdinburghLive.co.uk przygotował cały artykuł opisujący przyjeżdżającą grupę do Szkocji.

Wprost w tytule przyznają, że najbardziej znani są z ulicznych bijatyk czy wykorzystywania pirotechniki.

Wielkie zamieszki na meczu. Hitowe starcie przerwane. Bili się wielkimi kijami na trybunach

Przypomniano też, ile razy Legia Warszawa była w ostatnich latach karana za wybryki kibiców czy ostatnią wizytę i uliczne starcia z fanami brytyjskiego klubu.