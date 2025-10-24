Legia – Szachtar: Ukraińcy piszą o prowokacji polskich kibiców. Nagle wytknęli prezydenta Nawrockiego

Legia Warszawa zdobyła pierwsze punkty w fazie ligowej Ligi Konferencji

Stołeczny zespół pokonał w Krakowie Szachtar Donieck 2:1

Ukraińskie media po meczu piszą wiele nie o samym spotkaniu, a o ich zdaniem „prowokacji kibiców Legii”

Liga Konferencji: Legia wygrywa z Szachtarem w Krakowie

Po raz pierwszy w historii polski klub na mecz wyjazdowy w europejskich pucharach nie musiał opuszczać kraju. Szachtar Donieck, ze względu na wojnę w Ukrainie, rozgrywa swoje spotkania Ligi Konferencji na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. W czwartek Legia Warszawa pokonała tam ukraiński zespół 2:1 (1:0). Obie bramki dla warszawian zdobył Rafał Augustyniak.

Pierwsze minuty spotkania były wyrównane. W 16. minucie Rafał Augustyniak przejął piłkę 25 metrów od bramki rywala, podprowadził ją i uderzył w górny róg, otwierając wynik meczu. Wkrótce szansę miał Juergen Elitim, lecz jego strzał został zablokowany. Szachtar nie potrafił odpowiedzieć, a defensywa Legii skutecznie rozbijała ataki gospodarzy.

Legia Warszawa wygrała z Szachtarem! Kosmiczne dwa gole Rafała Augustyniaka

Po przerwie zespół z Doniecka uzyskał przewagę i w 61. minucie doprowadził do wyrównania – po dośrodkowaniu Juchyma Konopli gola głową zdobył Luca Meirelles. Legia rzadko atakowała, ale w końcówce przeprowadziła kilka groźnych akcji. W 83. minucie bliski trafienia był Paweł Wszołek, a w 88. – Antonio Colak, którego strzał głową obronił bramkarz Kirył Fesiun.

Decydujący moment nastąpił w doliczonym czasie gry. Po faulu Yehora Nazaryny na Jakubie Żewłakowie rzut wolny precyzyjnie wykonał Augustyniak, ponownie trafiając w górny róg bramki. Legia wygrała 2:1, odnosząc pierwsze zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Konferencji. Kolejne spotkanie rozegra za dwa tygodnie na wyjeździe ze słoweńskim NK Celje.

Ukraińskie media piszą o prowokacji kibiców Legii

Na meczu pojawiło się blisko dwa tysiące kibiców Legii. Początkowo odmówili wejścia na sektor, gdyż szef ochrony Szachtara nie zgodził się na wniesienie transparentu z hasłem "Wołyń pamiętamy". Ostatecznie fani z Warszawy zajęli swoje miejsca i wywiesili ten baner. Co więcej, w trakcie meczu kibice Legii skandowali „J...ć UPA i Banderę”.

Zarówno transparent, jak i zachowanie fanów stołecznego zespołu jest przedmiotem wielkiej dyskusji na Ukrainie. Portal Sport24.ua jawnie pisze o prowokacji i dużo uwagi poświęca Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent zapowiadał, że Ukraina musi odpowiedzieć za rzeź wołyńską. Z kolei inne portale przypominają o tym, że nie jest to pierwsza polsko-ukraińska rywalizacja na stadionie, gdy wnoszone są takie okrzyki.

