Legia Warszawa – AEK Larnaka: Gdzie oglądać mecz el. Ligi Europy? Transmisja TV i stream online 14.08.2025

Legia Warszawa – AEK Larnaka: Legia potrzebuje cudu!

Trener Legii Warszawa Edward Iordanescu przed rewanżem 3. rundy kwalifikacji Ligi Europy z AEK Larnaka podkreślił braki personalne w środku pola i konieczność odrobienia strat po porażce 1:4 na Cyprze. Z gry wykluczeni są kontuzjowani Juergen Elitim i Claude Goncalves, a za czerwoną kartkę pauzuje Bartosz Kapustka.

„Na Cyprze byliśmy zbyt naiwni, traciliśmy kontrolę i bramki. W drugiej połowie powinniśmy inaczej zarządzać grą” – powiedział Iordanescu, dodając, że jego zespół „musi być dojrzalszy i nie tracić organizacji”. Szkoleniowiec wskazał także na sytuacje sporne: „Mieliśmy rzut rożny w ofensywie i oczywisty rzut karny, którego sędzia nie dostrzegł”.

Michał Żewłakow wskazał, kogo potrzebuje Legia Warszawa. Padły słowa o strażniku... banku

Legia, która przegrała dotąd tylko raz w sezonie – właśnie w spotkaniu z AEK – aby doprowadzić do dogrywki, musi wygrać rewanż różnicą trzech goli. „Nie chodzi wyłącznie o wynik. Trzeba wierzyć od początku do końca i mieć pewność siebie, by odwrócić losy rywalizacji. Obecnie więcej analizujemy niż trenujemy, ale moją pracą jest wprowadzać korekty” – zaznaczył Rumun.

Urazy utrudniają plany trenera Legii

Iordanescu przyznał, że urazy ograniczają pole manewru: „Goncalves jest ważnym piłkarzem, a kilku zawodników odeszło. Nowi dołączyli później, stale musimy pokrywać pewne pozycje. Mamy braki w środku pola”. Elitim jest „w procesie powrotu”, decyzja o jego gotowości zapadnie w dniu meczu.

Jan Ziółkowski o krok od AS Roma. Legia Warszawa czeka na miliony!

Legia łączy grę w ekstraklasie z pucharami i od 10 lipca rozegrała dziewięć oficjalnych spotkań. AEK koncentruje się na kwalifikacjach, bo liga cypryjska rusza 23 sierpnia. W przypadku odpadnięcia warszawianie zagrają w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji z Hibernianem Edynburg lub Partizanem Belgrad; awans oznaczałby starcie ze SK Brann lub BK Häcken. „Musimy zapewnić sobie więcej czasu na pracę… W czwartek damy z siebie wszystko” – podsumował trener.

Legia Warszawa – AEK Larnaka: Gdzie oglądać mecz? Transmisja tv i stream

Gdzie oglądać mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy? Legia Warszawa zmierzy się z AEK-iem Larnaka przy Łazienkowskiej w czwartek, 14 sierpnia. Początek spotkania o godzinie 21:00. Mecz można oglądać na antenie TVP 2 i TVP Sport. Stream online będzie dostępny na Sport.tvp.pl.

Świętokrzyskie. Kibice Korony Kielce na meczu z Legią Warszawa (27 lipca 2025) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.