Legia Warszawa – Banik Ostrawa: Relacja na żywo. Legia na ten moment za burtą Ligi Europy [WYNIK, SKŁADY]

Legia Warszawa – Banik Ostrawa: Kto awansował?

Piłkarze Legii Warszawa w zeszłym tygodniu zremisowali na wyjeździe z Banikiem Ostrawa 2:2. Edward Iordanescu nie był zadowolony z tego rezultatu. Rumuński trener uważa, że szanse na awans do 3. rundy kwalifikacji Ligi Europy wynoszą 50 procent.

- Wróciliśmy z Ostrawy nie do końca zadowoleni, nawet trochę sfrustrowani. Uważam, że mogliśmy wycisnąć więcej z meczu w Czechach. Wynik nie był po naszej myśli. To jednak przeszłość. Najważniejszy jest awans. W czwartek wszystko zaczyna się od zera - powiedział trener Legii.

W zeszły czwartek Legia dwukrotnie musiała odrabiać straty po golach Mateja Sina i Michala Frydrycha. Wyrównała po bramkach Bartosza Kapustki i Jeana-Pierre'a Nsame.

- Według mnie szanse wciąż wynoszą 50 na 50. Banik to bardzo dobra drużyna, nieźle zorganizowana, intensywna, agresywna, z korzystnymi wynikami w Europie w przeszłości. Jeśli zespół z Ostrawy nie wyglądał zbyt dobrze w pierwszym meczu, to dlatego, że nie daliśmy mu rozwinąć skrzydeł i dojść do wielu sytuacji strzeleckich. W czwartek musimy być najlepszą wersją siebie, mocno rywalizować, odrzucić naiwność i indywidualne błędy w grze, zachować pragmatyzm, który będzie kluczem do zwycięstwa - podkreślił rumuński szkoleniowiec.

Legia Warszawa – Banik Ostrawa 0:1 (0:1), wynik dwumeczu: 2:2

Bramki: 15' Prekop

Legia Warszawa: Tobiasz - Wszołek, Kapuadi, Ziółkowski Rúben Vinagre - Kapustka, Augustyniak, Elitim - Biczachczjan, Nsame, Morishita

Banik Ostrawa: Holec - Pojezný, Chaluš, Frydrych - Holzer, Rigo, Boula, Buchta - Šín, Látal, Prekop

Na żywo Legia Warszawa - Banik Ostrawa 36' Wszołek zagrywa płasko w pole karne. Morishita wysoko nad bramką, ale przyspieszył fenomenalnie. 35' I kolejna za mocna piłka do napastnika Legii. 33' Morishita za mocno zagrywa do Nsame. 31' Świetna parada Tobiasza. Prekop znowu strzela i miał problem bramkarz Legii. 30' Kolejna świetna okazja Legii. Piłka do Wszołka i bramkarz Banika zatrzymuje piłkę na linii bramkowej. 28' Augustyniak blisko wyrównania, ale wybija piłkę sprzed linii bramkowej jeden z zawodników Banika. 26' Latal pędzi skrzydłem i próbował zagrać piłkę do Prekopa, ale zrobił to niecelnie. Słabe zagranie zawodnika Banika. 24' Nerwowo gra Legia Warszawa. Trochę problemów gospodarzy. Banik rozkręca się i coraz częściej atakuje. 22' Jest stały fragment gry dla Banika. 19' Biczachczjan dokręca piłkę do Ziółkowskiego, ale Banik szybko wybija futbolówkę z pola karnego. 19' Rzut rożny dla Legii. 16' Gol uznany... 15' Ale może być spalony! Czekamy na VAR. 15' 0:1 GOOOOOOOL! Banik Ostrawa wychodzi na prowadzenie. Kilka razy mogli to przerwać zawodnicy Legii. Niestety, futbolówka skierowana została do siatki. 1:0 dla Banika. 12' Nsame pędzi do piłki, ale szybszy był Holec, bramkarz gości. Oddalił zagrożenie! 11' Wszołek zatańczył z piłką i dośrodkowuje. Bardzo niecelnie... 10' "Trochę polski - trochu česky". Oprawa GieKSy i Banika w Warszawie #LEGBAN pic.twitter.com/dmwhSN9Dvs — Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) July 31, 2025 8' Kolejny strzał Morishity i z największymi problemami bramkarz Banika. 7' Piłka w siatce i szaleństwo na trybunach! Nsame był jednak na spalonym. 6' Powoli buduje swoją akcję Legia Warszawa. Piłka w linii obronnej. 3' Biczachczjan zagrywa piłkę w pole karne, ale oddala zagrożenie stoper. 2' Morishita już oddał strzał. Pewnie łapie piłkę bramkarz. 1' ZACZYNAMY SPOTKANIE! Zapowiada się na 90 minut gorącego dopingu. Atmosfera jest znakomita! Piłkarze obu ekip już na boisku. Mecz Legia - Banik dziś z trybun obejrzą Jan Urban i Jacek Magiera @PilkaNozna_pl @PrawdaFutbolu — Paweł Gołaszewski (@golaszewski_p) July 31, 2025 Mecz odbędzie się przy zamkniętej trybunie dla najbardziej zagorzałych fanów Legii, "Żylecie". SKŁADY NA MECZ! Legia Warszawa: Tobiasz - Wszołek, Kapuadi, Ziółkowski Rúben Vinagre - Kapustka, Augustyniak, Elitim - Biczachczjan, Nsame, Morishita Banik Ostrawa: Holec - Pojezný, Chaluš, Frydrych - Holzer, Rigo, Boula, Buchta - Šín, Látal, Prekop Zapraszamy na relację na żywo z rewanżowego meczu eliminacji Ligi Europy Legia - Banik. Początek spotkania o 21:00.

