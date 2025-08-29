Liga Konferencji: Z kim zagra Raków Częstochowa w fazie ligowej? Rywale Rakowa w fazie ligowej LK

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-08-29 10:57

Raków Częstochowa wygrał oba spotkania 4. rundy eliminacji LK i awansował do fazy ligowej wraz z Legią, Lechem i Jagiellonią. Wiele teraz zależy od losowania i tego, na jakie zespoły trafią przedstawiciele naszego kraju. Jedno jest pewne - polskie kluby nie mogą trafić na siebie! Już o 13:00 przekonamy się, na kogo trafi Raków w fazie ligowej LK!

Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa

i

Autor: Jakub Ziemianin/ Cyfrasport Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa transmisja na żywo i stream online

Rywale Raków w Lidze Konferencji. Z kim zagra Raków?

Raków Częstochowa jest jedną z czterech polskich drużyn, która awansowała do fazy ligowej LK. Jest to pierwszy przypadek w historii (stosunkowo krótkiej oczywiście) tych rozgrywek, gdzie jeden kraj ma w nim aż czterech przedstawicieli w fazie ligowej. Co więcej, tylko sześć innych krajów posiada w fazie ligowej komplet zespołów! Oprócz Polski są to Anglia, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja i Holandia.

Liga Konferencji: Złe wieści dla Rakowa Częstochowa po awansie. Wiadomo, gdzie zagrają

Skandaliczny transparent na meczu Raków - Maccabi
14 zdjęć

Ostatni krok do fazy ligowej LK Raków postawił w bułgarskim Kyrdżali, gdzie ograł tamtejszą Ardę 2:1. Już w 2. minucie polski zespół wyszedł na prowadzenie 1:0 i miał w dwumeczu już przewagę dwóch bramek. Mało kto spodziewał się kłopotów, ale w drugiej połowie Arda doprowadziła do remisu po rzucie karnym! Zrobiło się trochę nerwowo, jednak w dalszej części spotkania gospodarze zostali ukarani najpierw jedną czerwoną kartką, a później następną, po której Raków miał też rzut karny. Choć Ivi Lopez nie trafił z 11. metrów, to dopadł do piłki odbitej przez bramkarza i wpakował ją do siatki.

Super Sport SE Google News

Podopieczni Marka Papszuna w 4. rundzie eliminacji LK wykonali plan w stu procentach, ponieważ pierwszy mecz wygrali 1:0, więc zdobyli komplet punktów do rankingu. Warto zauważyć, że Raków poradził sobie bardzo dobrze w całych eliminacjach, ostatecznie wygrał 5 meczów i przegrał tylko jeden. Trzeba jednak przyznać, że Raków nie miał też bardzo wymagającej ścieżki i w każdym z dwumeczów był faworytem – z Żyliną, Maccabi Hajfa i także z Ardą Kyrdżali.

Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien odejść do Arabii Saudyjskiej!

Teraz tak łatwo może już jednak nie być. W fazie ligowej LK znalazły się takie zespoły jak Szachtar Donieck, Fiorentina (1. koszyk), Crystal Palace, Dynamo Kijów (2. koszyk) czy FSV Mainz (3. koszyk). Losowanie fazy ligowej LK odbędzie się o godzinie 13:00 w piątek, 29 sierpnia.

Rywale Raków w fazie ligowej Ligi Konferencji 2025/26:

  • TBA
  • TBA
  • TBA
  • TBA
  • TBA
  • TBA

Losowanie Ligi Konferencji: Koszyki

Koszyk I:

  • AC Fiorentina
  • AZ Alkmaar
  • Szachtar Donieck
  • Slovan Bratysława
  • SK Rapid Wiedeń
  • LEGIA WARSZAWA

Koszyk II:

  • AC Sparta Praga
  • Dynamo Kijów
  • Crystal Palace
  • LECH POZNAŃ
  • Rayo Vallecano
  • Shamrock Rovers

Koszyk III:

  • Omonia Nikozja
  • 1.FSV Mainz 05
  • RC Strasbourg
  • JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
  • NK Celje
  • HNK Rijeka

Koszyk IV:

  • Zrinjski Mostar
  • Lincoln Red Imps FC
  • Kuopion Palloseura
  • AEK Ateny
  • Aberdeen FC
  • FC Drita

Koszyk V:

  • Breidablik
  • SK Sigma Ołomuniec
  • Samsunspor
  • RAKÓW CZĘSTOCHOWA
  • AEK Larnaka
  • Shkendija Tetowo

Koszyk VI:

  • BK Haecken
  • FC Lausanne-Sport
  • CS Universitatea Craiova
  • Hamrun Spartans FC
  • FC Noah
  • Shelbourne FC
RAKÓW CZĘSTOCHOWA
LIGA KONFERENCJI EUROPY