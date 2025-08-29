Liga Konferencji: Z kim zagra Raków Częstochowa w fazie ligowej? Rywale Rakowa w fazie ligowej LK

Rywale Raków w Lidze Konferencji. Z kim zagra Raków?

Raków Częstochowa jest jedną z czterech polskich drużyn, która awansowała do fazy ligowej LK. Jest to pierwszy przypadek w historii (stosunkowo krótkiej oczywiście) tych rozgrywek, gdzie jeden kraj ma w nim aż czterech przedstawicieli w fazie ligowej. Co więcej, tylko sześć innych krajów posiada w fazie ligowej komplet zespołów! Oprócz Polski są to Anglia, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja i Holandia.

Liga Konferencji: Złe wieści dla Rakowa Częstochowa po awansie. Wiadomo, gdzie zagrają

Ostatni krok do fazy ligowej LK Raków postawił w bułgarskim Kyrdżali, gdzie ograł tamtejszą Ardę 2:1. Już w 2. minucie polski zespół wyszedł na prowadzenie 1:0 i miał w dwumeczu już przewagę dwóch bramek. Mało kto spodziewał się kłopotów, ale w drugiej połowie Arda doprowadziła do remisu po rzucie karnym! Zrobiło się trochę nerwowo, jednak w dalszej części spotkania gospodarze zostali ukarani najpierw jedną czerwoną kartką, a później następną, po której Raków miał też rzut karny. Choć Ivi Lopez nie trafił z 11. metrów, to dopadł do piłki odbitej przez bramkarza i wpakował ją do siatki.

Podopieczni Marka Papszuna w 4. rundzie eliminacji LK wykonali plan w stu procentach, ponieważ pierwszy mecz wygrali 1:0, więc zdobyli komplet punktów do rankingu. Warto zauważyć, że Raków poradził sobie bardzo dobrze w całych eliminacjach, ostatecznie wygrał 5 meczów i przegrał tylko jeden. Trzeba jednak przyznać, że Raków nie miał też bardzo wymagającej ścieżki i w każdym z dwumeczów był faworytem – z Żyliną, Maccabi Hajfa i także z Ardą Kyrdżali.

Teraz tak łatwo może już jednak nie być. W fazie ligowej LK znalazły się takie zespoły jak Szachtar Donieck, Fiorentina (1. koszyk), Crystal Palace, Dynamo Kijów (2. koszyk) czy FSV Mainz (3. koszyk). Losowanie fazy ligowej LK odbędzie się o godzinie 13:00 w piątek, 29 sierpnia.

Rywale Raków w fazie ligowej Ligi Konferencji 2025/26:

TBA

TBA

TBA

TBA

TBA

TBA

Losowanie Ligi Konferencji: Koszyki

Koszyk I:

AC Fiorentina

AZ Alkmaar

Szachtar Donieck

Slovan Bratysława

SK Rapid Wiedeń

LEGIA WARSZAWA

Koszyk II:

AC Sparta Praga

Dynamo Kijów

Crystal Palace

LECH POZNAŃ

Rayo Vallecano

Shamrock Rovers

Koszyk III:

Omonia Nikozja

1.FSV Mainz 05

RC Strasbourg

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

NK Celje

HNK Rijeka

Koszyk IV:

Zrinjski Mostar

Lincoln Red Imps FC

Kuopion Palloseura

AEK Ateny

Aberdeen FC

FC Drita

Koszyk V:

Breidablik

SK Sigma Ołomuniec

Samsunspor

RAKÓW CZĘSTOCHOWA

AEK Larnaka

Shkendija Tetowo

Koszyk VI: