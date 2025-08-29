Rywale polskich klubów w Lidze Konferencji 2025/26:
Legia Warszawa:
- Szachtar Donieck (wyjazd)
- Sparta Praga (dom)
- Celje (w)
- Lincoln Red Imps (d)
- Samsunspor (d)
- Noah (w)
Lech Poznań:
- Rapid Wiedeń (d)
- Rayo Vallecano (w)
- Mainz (d)
- Lincoln Red Imps (w)
- Sigma Ołomuniec (w)
- Lausanne (d)
Jagiellonia Białystok:
- Rayo Vallecano (d)
- AZ Alkmaar (w)
- KuPS Kuopio (d)
- Strasbourg (w)
- Hamrun Spartans (d)
- Shkendija Tetovo (w)
Raków Częstochowa:
- Rapid Wiedeń (d)
- Sparta Praga (w)
- Zrinjski Mostar (d)
- Omonika Nikozja (w)
- Universitatea Craiova (d)
- Sigma Ołomuniec (w)
Losowanie Ligi Konferencji 2025/2026
Guzik losowania wciskać będzie Eden Hazard.
Dany klub może mieć maksymalnie dwóch rywali z jednego kraju, a do tego drużyny z jednego kraju nie mogą trafić na siebie.
Zaczynamy losowanie! Przypominamy - Legia w 1. koszyku, Lech w 2. koszyku, Jagiellonia w 3. koszyku, a Raków w 5. koszyku. Ma to znaczenie w kolejności losowania, ale nie wpływa na to, czy kogoś unikniemy, czy nie, bo losuje się rywala z każdego koszyka.
Losowanie fazy ligowej Ligi Europy zakończone! Za chwilę losowanie Ligi Konferencji z udziałem Legii, Lecha, Jagiellonii i Rakowa. Wcześniej jednak występ artystyczny.
Trwa losowanie Ligi Europy, w której nie mamy żadnej drużyny w tym sezonie.
W tym roku system losowania się zmienił. Już nie będzie losowania kulek, a wszystko odbędzie się w systemie komputerowym. Z tego względu, ustawione na scenie piłeczki... znikną za sprawą iluzjonisty!
Najpierw losowanie fazy ligowej Ligi Europy.
Rozpoczęła się ceremonia losowania, na razie przypomnienie najważniejszych momentów sprzed lat w LE i LK oraz występ muzyczny.
Tutaj możecie zobaczyć, z kim polskie drużyny mogą zmierzyć się w fazie ligowej.
Witamy w relacji na żywo z losowania Ligi Konferencji 2025/26! Start o godzinie 13:00, bądźcie z nami!
Losowanie Ligi Konferencji na żywo. Oto rywale Legii, Lecha, Jagiellonii i Rakowa!
Liga Konferencji okazała się błogosławieństwem dla polskich klubów. W ostatnich latach rzadko mogliśmy cieszyć się grą polskiego klubu w fazie grupowej Ligi Europy, nie mówiąc już o awansie do fazy pucharowej, czy w ogóle o fazie grupowej Ligi Mistrzów, w której po raz ostatni polski klub, Legia Warszawa, grał już 9 lat temu. Liga Konferencji nie dość, że pozwala dłużej cieszyć się obecnością polskich klubów w europejskich pucharach, to jeszcze wpłaty i punkty rankingowe w niej zdobywane mogą pozwolić zespołom z Ekstraklasy wrócić do Ligi Mistrzów... nawet bez eliminacji. Dlatego tak ważne jest, żeby grać w Lidze Konferencji jak najwięcej i kolekcjonować kolejne punkty, a wpływy z niej wydawać na zbrojenia przed LM i LE.
Kiedy losowanie Ligi Konferencji? Losowanie LK dzisiaj 29.08 o której godzinie?
Nadchodzący sezon może być przełomowy dla polskich klubów w europejskich Pucharach, ponieważ Ekstraklasa wprowadziła do fazy ligowej LK rekordową liczbę czterech zespołów! Wiele zależy od losowania i tego, z kim zmierzą się polskie drużyny – start losowania już o 13:00 dzisiaj, 29 sierpnia. Śledźcie naszą relację na żywo z tego wydarzenia!