Rywale polskich klubów w Lidze Konferencji 2025/26:

Legia Warszawa:

Szachtar Donieck (wyjazd)

Sparta Praga (dom)

Celje (w)

Lincoln Red Imps (d)

Samsunspor (d)

Noah (w)

Lech Poznań:

Rapid Wiedeń (d)

Rayo Vallecano (w)

Mainz (d)

Lincoln Red Imps (w)

Sigma Ołomuniec (w)

Lausanne (d)

Jagiellonia Białystok:

Rayo Vallecano (d)

AZ Alkmaar (w)

KuPS Kuopio (d)

Strasbourg (w)

Hamrun Spartans (d)

Shkendija Tetovo (w)

Raków Częstochowa:

Rapid Wiedeń (d)

Sparta Praga (w)

Zrinjski Mostar (d)

Omonika Nikozja (w)

Universitatea Craiova (d)

Sigma Ołomuniec (w)

Losowanie Ligi Konferencji 2025/2026 To już koniec losowania, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na supersport.se.pl! Raków Częstochowa zagra z Rapidem Wiedeń, Spartą Praga, Zrinjskim Mostar, Omonią Nikozja, Universitateą Craiova i Sigmą Ołomuniec. Jagiellonia zagra z AZ Alkmaar, Rayo Vallecano, KuPS Kuopio, Strasbourg, Hamruns Spartans i Szkendiją Tetovo. Przed nami drugi koszyk. Lech Poznań zagra z Rapidem Wiedeń, Rayo Vallecano, Mainz, Lincoln Red Imps, Lausanne i Sigmą Ołomuniec! I znamy wszystkich rywali Legii! Do Szachtara dołączają Sparta Praga, Celje, Lincoln Red Imps, Samsunsporem i Noah! Lech Poznań i Raków Częstochowa trafiają na Rapid Wiedeń! Legia Warszawa zagra z Szachtarem Donieck z pierwszego koszyka! Jagiellonia trafia na AZ Alkmaar! Guzik losowania wciskać będzie Eden Hazard. Dany klub może mieć maksymalnie dwóch rywali z jednego kraju, a do tego drużyny z jednego kraju nie mogą trafić na siebie. Zaczynamy losowanie! Przypominamy - Legia w 1. koszyku, Lech w 2. koszyku, Jagiellonia w 3. koszyku, a Raków w 5. koszyku. Ma to znaczenie w kolejności losowania, ale nie wpływa na to, czy kogoś unikniemy, czy nie, bo losuje się rywala z każdego koszyka. Losowanie fazy ligowej Ligi Europy zakończone! Za chwilę losowanie Ligi Konferencji z udziałem Legii, Lecha, Jagiellonii i Rakowa. Wcześniej jednak występ artystyczny. Trwa losowanie Ligi Europy, w której nie mamy żadnej drużyny w tym sezonie. W tym roku system losowania się zmienił. Już nie będzie losowania kulek, a wszystko odbędzie się w systemie komputerowym. Z tego względu, ustawione na scenie piłeczki... znikną za sprawą iluzjonisty! Najpierw losowanie fazy ligowej Ligi Europy. Rozpoczęła się ceremonia losowania, na razie przypomnienie najważniejszych momentów sprzed lat w LE i LK oraz występ muzyczny. Losowanie Ligi Konferencji: Koszyki. Zobacz, w których koszykach znalazły się Legia, Lech, Jagiellonia i Raków Tutaj możecie zobaczyć, z kim polskie drużyny mogą zmierzyć się w fazie ligowej. Witamy w relacji na żywo z losowania Ligi Konferencji 2025/26! Start o godzinie 13:00, bądźcie z nami!

Odśwież relację

Losowanie Ligi Konferencji na żywo. Oto rywale Legii, Lecha, Jagiellonii i Rakowa!

Liga Konferencji okazała się błogosławieństwem dla polskich klubów. W ostatnich latach rzadko mogliśmy cieszyć się grą polskiego klubu w fazie grupowej Ligi Europy, nie mówiąc już o awansie do fazy pucharowej, czy w ogóle o fazie grupowej Ligi Mistrzów, w której po raz ostatni polski klub, Legia Warszawa, grał już 9 lat temu. Liga Konferencji nie dość, że pozwala dłużej cieszyć się obecnością polskich klubów w europejskich pucharach, to jeszcze wpłaty i punkty rankingowe w niej zdobywane mogą pozwolić zespołom z Ekstraklasy wrócić do Ligi Mistrzów... nawet bez eliminacji. Dlatego tak ważne jest, żeby grać w Lidze Konferencji jak najwięcej i kolekcjonować kolejne punkty, a wpływy z niej wydawać na zbrojenia przed LM i LE.

Kiedy losowanie Ligi Konferencji? Losowanie LK dzisiaj 29.08 o której godzinie?

Nadchodzący sezon może być przełomowy dla polskich klubów w europejskich Pucharach, ponieważ Ekstraklasa wprowadziła do fazy ligowej LK rekordową liczbę czterech zespołów! Wiele zależy od losowania i tego, z kim zmierzą się polskie drużyny – start losowania już o 13:00 dzisiaj, 29 sierpnia. Śledźcie naszą relację na żywo z tego wydarzenia!