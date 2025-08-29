Już wszystko jasne! Poznaliśmy rywali Legii, Lecha, Jagiellonii i Rakowa! Nie będzie łatwo [wyniki losowania LK]

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-08-29 13:58

Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa poznały swoich rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji! Nie dało się uniknąć trudnych rywali, ale to tylko podkręca emocje przed nadchodzącymi starciami. Wiele zespołów zagra z dwoma polskimi klubami, a dużą część z nich polscy kibice świetnie znają, jak Rapid Wiedeń, Szachtar Donieck, AZ Alkmaar czy Omonia Nikozja.

Autor: Art Service (2) , Fotostyk , Kamil Świrydowicz/ Cyfrasport

Rywale polskich klubów w Lidze Konferencji 2025/26:

Legia Warszawa:

  • Szachtar Donieck (wyjazd)
  • Sparta Praga (dom)
  • Celje (w)
  • Lincoln Red Imps (d)
  • Samsunspor (d)
  • Noah (w)

Lech Poznań:

  • Rapid Wiedeń (d)
  • Rayo Vallecano (w)
  • Mainz (d)
  • Lincoln Red Imps (w)
  • Sigma Ołomuniec (w)
  • Lausanne (d)

Jagiellonia Białystok:

  • Rayo Vallecano (d)
  • AZ Alkmaar (w)
  • KuPS Kuopio (d)
  • Strasbourg (w)
  • Hamrun Spartans (d)
  • Shkendija Tetovo (w)

Raków Częstochowa:

  • Rapid Wiedeń (d)
  • Sparta Praga (w)
  • Zrinjski Mostar (d)
  • Omonika Nikozja (w)
  • Universitatea Craiova (d)
  • Sigma Ołomuniec (w)

Losowanie Ligi Konferencji 2025/2026

To już koniec losowania, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na supersport.se.pl!

Raków Częstochowa zagra z Rapidem Wiedeń, Spartą Praga, Zrinjskim Mostar, Omonią Nikozja, Universitateą Craiova i Sigmą Ołomuniec.

Jagiellonia zagra z AZ Alkmaar, Rayo Vallecano, KuPS Kuopio, Strasbourg, Hamruns Spartans i Szkendiją Tetovo.

Przed nami drugi koszyk. Lech Poznań zagra z Rapidem Wiedeń, Rayo Vallecano, Mainz, Lincoln Red Imps, Lausanne i Sigmą Ołomuniec!

I znamy wszystkich rywali Legii! Do Szachtara dołączają Sparta Praga, Celje, Lincoln Red Imps, Samsunsporem i Noah!

Lech Poznań i Raków Częstochowa trafiają na Rapid Wiedeń!

Legia Warszawa zagra z Szachtarem Donieck z pierwszego koszyka!

Jagiellonia trafia na AZ Alkmaar! 

Guzik losowania wciskać będzie Eden Hazard. 

Dany klub może mieć maksymalnie dwóch rywali z jednego kraju, a do tego drużyny z jednego kraju nie mogą trafić na siebie.

Zaczynamy losowanie! Przypominamy - Legia w 1. koszyku, Lech w 2. koszyku, Jagiellonia w 3. koszyku, a Raków w 5. koszyku. Ma to znaczenie w kolejności losowania, ale nie wpływa na to, czy kogoś unikniemy, czy nie, bo losuje się rywala z każdego koszyka. 

Losowanie fazy ligowej Ligi Europy zakończone! Za chwilę losowanie Ligi Konferencji z udziałem Legii, Lecha, Jagiellonii i Rakowa. Wcześniej jednak występ artystyczny. 

Trwa losowanie Ligi Europy, w której nie mamy żadnej drużyny w tym sezonie. 

W tym roku system losowania się zmienił. Już nie będzie losowania kulek, a wszystko odbędzie się w systemie komputerowym. Z tego względu, ustawione na scenie piłeczki... znikną za sprawą iluzjonisty!

Najpierw losowanie fazy ligowej Ligi Europy. 

Rozpoczęła się ceremonia losowania, na razie przypomnienie najważniejszych momentów sprzed lat w LE i LK oraz występ muzyczny. 

Losowanie Ligi Konferencji: Koszyki. Zobacz, w których koszykach znalazły się Legia, Lech, Jagiellonia i Raków
Tutaj możecie zobaczyć, z kim polskie drużyny mogą zmierzyć się w fazie ligowej.

Witamy w relacji na żywo z losowania Ligi Konferencji 2025/26! Start o godzinie 13:00, bądźcie z nami!

Losowanie Ligi Konferencji na żywo. Oto rywale Legii, Lecha, Jagiellonii i Rakowa!

Liga Konferencji okazała się błogosławieństwem dla polskich klubów. W ostatnich latach rzadko mogliśmy cieszyć się grą polskiego klubu w fazie grupowej Ligi Europy, nie mówiąc już o awansie do fazy pucharowej, czy w ogóle o fazie grupowej Ligi Mistrzów, w której po raz ostatni polski klub, Legia Warszawa, grał już 9 lat temu. Liga Konferencji nie dość, że pozwala dłużej cieszyć się obecnością polskich klubów w europejskich pucharach, to jeszcze wpłaty i punkty rankingowe w niej zdobywane mogą pozwolić zespołom z Ekstraklasy wrócić do Ligi Mistrzów... nawet bez eliminacji. Dlatego tak ważne jest, żeby grać w Lidze Konferencji jak najwięcej i kolekcjonować kolejne punkty, a wpływy z niej wydawać na zbrojenia przed LM i LE.

Kiedy losowanie Ligi Konferencji? Losowanie LK dzisiaj 29.08 o której godzinie?

Nadchodzący sezon może być przełomowy dla polskich klubów w europejskich Pucharach, ponieważ Ekstraklasa wprowadziła do fazy ligowej LK rekordową liczbę czterech zespołów! Wiele zależy od losowania i tego, z kim zmierzą się polskie drużyny – start losowania już o 13:00 dzisiaj, 29 sierpnia. Śledźcie naszą relację na żywo z tego wydarzenia!

