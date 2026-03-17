Manchester City gra z Realem Madryt w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów.

"Królewscy" przed rewanżem mają dużą zaliczkę po zwycięstwie 3:0.

Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Manchester City - Real Madryt i śledź rywalizację!

Manchester City - Real Madryt SKŁADY: Mbappe na ławce

Manchester City ma niewielkie szanse na awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów, gdyż przed tygodniem na Santiago Bernabeu przegrał z Realem Madryt 0:3. - Musimy zagrać perfekcyjny mecz - stwierdził przed rewanżem trener angielskiej drużyny Josep Guardiola. Do kadry meczowej Realu Madryt wraca kontuzjowany w ostatnich tygodniach Kylian Mbappe, ale francuski napastnik spotkanie zaczyna na ławce rezerwowych. Początek meczu o godzinie 21 polskiego czasu. Poniżej składy:

Manchester City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Dias, Ait-Nouri - Rodri - Cherki, Silva, Reijnders, Doku - Haaland.

Real Madryt: Courtois - Alexander-Arnold, Ruediger, Huijsen, Garcia - Valverde, Pitrach, Tchouameni, Guler - Diaz, Vinicius.

Manchester City - Real Madryt: Guardiola wierzy w cud!

Rewanżowy mecz Manchester City - Real Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA zapowiada się ciekawie. Tydzień temu "Królewscy" po hat-tricku Urugwajczyka Federico Valverde już po pierwszej połowie prowadzili 3:0 i taki wynik utrzymał się do końca. Czy zespół Pepa Guardioli ma szanse powalczyć jeszcze o awans na własnym stadionie?

- Wiele może się zdarzyć. Musimy skupić się przede wszystkim na zwycięstwie. Wiem, że moi piłkarze będą się starać - powiedział Pep Guardiola, hiszpański menedżer Manchesteru Cit. - Może nie jesteśmy tą samą grupą co lata temu, ale to nadal fantastyczna drużyna, która da z siebie wszystko. Musimy zagrać perfekcyjny mecz pod wieloma względami. Wizja strzelenia trzech goli w pierwszych 20 minutach jest bardzo miła, ale musimy grać konsekwentnie przez 90 – dodał Guardiola.

Manchester City - Real Madryt Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Manchester City - Real Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 17 marca 2026. Początek meczu Manchester City - Real Madryt o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Manchester City - Real Madryt na antenie Canal+ Extra 1 oraz online na Canal+ ONLINE.

