Broniący tytułu PSG gra z Liverpoolem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Faworytem są Paryżanie mimo słabszej formy w fazie ligowej tych rozgrywek.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz PSG - Liverpool NA ŻYWO i emocjonuj się tym starciem.

PSG - Liverpool SKŁADY

Paryżanie mają świetne wspomnienia z poprzedniego sezonu z rywalizacji z angielskimi drużynami w Lidze Mistrzów. W drodze po trofeum wyeliminowali w 1/8 finału właśnie Liverpool (w rzutach karnych), w ćwierćfinale Aston Villę, a w półfinale Arsenal. Na dodatek w obecnej edycji wygrali w 1/8 finału dwa razy wysoko z Chelsea Londyn (5:2 i 3:0). Czy "The Reds" zdołają zrewanżować się za porażkę sprzed roku? Poniżej składy:

PSG: Safonow - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Neves, Zaire-Emery - Doue, Dembele, Kwaracchelia.

Liverpool: Mamardaszwili - Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai - Frimpong, Ekitike, Wirtz.

PSG - Liverpool w Lidze Mistrzów

Mecz PSG - Liverpool w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zapowiada się bardzo ciekawie. Ciekawostką jest również fakt, że żaden z 36 poprzednich meczów Liverpoolu w rozgrywkach UEFA przeciwko drużynom francuskim nie zakończył się bezbramkowo, co podkreśliła teraz europejska federacja w zapowiedzi meczu. Obrońcy tytułu mieli w tym sezonie kilka potknięć – kontuzje i błędy w obronie nie pozwalały im przez dłuższy czas osiągnąć najwyższych obrotów. Jednak w ostatnim miesiącu widać oznaki, że PSG odnajduje swoją szczytową formę. Wygrali cztery poprzednie mecze i strzelili w nich łącznie 15 goli.

PSG - Liverpool Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz PSG - Liverpool w 1/4 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w środę 8 kwietnia 2026. Początek meczu PSG - Liverpool o godzinie 21. Transmisja TV z meczu PSG - Liverpool na antenie Canal+ Extra 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wygra mecz: PSG czy Liverpool? PSG Liverpool Będzie remis