Raków Częstochowa gra z Fiorentiną rewanżowy mecz w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.

Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem włoskiego zespołu 2:1.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Raków - Fiorentina NA ŻYWO i emocjonuj się tym starciem.

Raków Częstochowa - Fiorentina SKŁADY

Mecz Raków Częstochowa - Fiorentina w 1/8 finału Ligi Konferencji zacznie się o godzinie 18.45. Tydzień temu wicemistrzowie Polki prowadzili w Florencji przez dwie minuty, ale przegrali 1:2 po golu straconym z karnego w doliczonym czasie. Przed nami rewanż w Częstochowie. Poniżej składy:

Raków: Oliwier Zych - Michael Ameyaw, Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas, Jean Carlos Silva - Patryk Makuch, Karol Struski, Oskar Repka, Ivi Lopez - Jonatan Braut Brunes.

Fiorentina: Oliver Christensen - Dodo, Pietro Comuzzo, Luca Ranieri, Fabiano Parisi - Giovanni Fabbian, Nicolo Fagioli, Cher Ndour - Jack Harrison, Moise Kean, Jacopo Fazzini.

Raków - Fiorentina: Ważny będzie dobry początek

Rewanżowy mecz Raków Częstochowa - Fiorentina zapowiada się bardzo ciekawie. - Liczę, że dobrze wejdziemy w mecz. Strata jest niewielka. Chcemy mieć dobre momenty w ataku i obronie. Czasem się gra tak, jak pozwala przeciwnik, potrzebna jest cały czas czujność – analizował Łukasz Tomczyk, trener Rakowa. Zagramy u siebie i musimy być jeszcze lepsi w trudnych momentach. Każdy musi zagrać na szóstkę, trybuny muszą nieść, musimy być zjednoczeni. Wierzę, że zawodnicy będą odważni, agresywni, skupieni, a przy tym czujni - dodał trener gospodarzy.

Kapitan Rakowa Częstochowa Zoran Arsenić podkreślał, że czwartkowy mecz z Fiorentiną jest bardzo ważny dla klubu i kibiców. - Dla nas wszystkich też. Postaramy się zrobić wszystko, by awansować. Będzie komplet kibiców na trybunach i to nam na pewno pomoże – stwierdził Arsenić. - Musimy się bronić jako zespół. W tym zawsze była nasza siła. We Florencji zagraliśmy dobrze w defensywie, oprócz tych dwóch goli. Jestem przekonany, że w czwartek wykonamy robotę tak samo – dodał.

Raków - Fiorentina Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Raków Częstochowa - Fiorentina w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA zostanie rozegrany w czwartek 19 marca 2026. Początek meczu Raków Częstochowa - Fiorentina o godzinie 18.45. Transmisja TV z meczu Raków Częstochowa - Fiorentina na Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.

