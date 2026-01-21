Slavia Praga - FC Barcelona: Fatalne informacje dla kibiców. Polacy, uważajcie, jeśli jedziecie do Pragi

Slavia Praga zagra na Eden Arena z Barceloną w Lidze Mistrzów

Wielu kibiców może jednak nie wejść na trybuny stadionu

Wszystko z powodu odsprzedaży biletów, której wartość miała wynieść niemal 2 miliony złotych

Slavia – FC Barcelona: Fatalna informacja dla kibiców

To miał być piłkarski święto dla tysięcy kibiców z Europy Środkowej. Już w środę, 21 stycznia, FC Barcelona zmierzy się w Pradze z miejscową Slavią w ramach Ligi Mistrzów. Niestety, gorączka związana z przyjazdem Roberta Lewandowskiego i spółki została wykorzystana przez oszustów. Władze czeskiego klubu biją na alarm: rynek zalała fala fałszywych biletów.

Mecz na stadionie Eden budzi ogromne zainteresowanie, również wśród polskich fanów, dla których wyjazd do Pragi jest doskonałą okazją, by zobaczyć "Dumę Katalonii" na żywo. Niestety, wielu z nich może spotkać przykra niespodzianka.

Prezes zarządu Slavii Praga, Jaroslav Tvrdik, opublikował na platformie "X" (dawniej Twitter) wstrząsające dane. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin kibice wydali na nieoficjalnych platformach aż 10 milionów koron (ok. 1,7 mln złotych) na wejściówki, które nie dadzą im prawa wstępu na mecz. – Bilety od resellerów zostały zablokowane, a te od oszustów nie będą działać. Podobnie, jutro pojawią się inne oferty. Zostawcie je w spokoju. To nie ma sensu – ostrzega Tvrdik.

10 milionů korun. Takový objem peněz utratili lidé na platformách mimo oficiální prodejní kanály klubu během posledních 24 hodin za vstupenky na zápas proti Barceloně. Valná většina z nich však bude zítra zklamaná.Lístky od překupníků byly zablokovány a ty od podvodníků…— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) January 20, 2026

Sprzedaż biletów została zakończona. Stadion wyprzedany!

Klub podkreśla, że oficjalna sprzedaż w aplikacji SLAVIA i sieci Ticketportal została zakończona – bilety są wyprzedane. Każda inna oferta znaleziona w sieci jest próbą wyłudzenia pieniędzy.

– Lepiej kibicować nam w cieple telewizora lub ze znajomymi w pubie, niż bez pieniędzy u bram Edenu – kwituje gorzko prezes Slavii.

