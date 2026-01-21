FC Barcelona walczy o punkty Ligi Mistrzów w wyjazdowym meczu ze Slavią Praga.

Robert Lewandowski zaczyna mecz w pierwszym składzie i zapoluje na kolejne gole w Champions League.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Slavia Praga - FC Barcelona NA ŻYWO. Poniżej szczegóły.

Slavia Praga - FC Barcelona: SKŁADY. Lewandowski w wyjściowym składzie!

Robert Lewandowski mecz Slavia Praga - FC Barcelona w 7. kolejce Ligi Mistrzów zacznie w wyjściowym składzie. Ma to z pewnością związek z kontuzją Ferrana Torresa. Barcelona będzie musiała poradzić sobie bez Lamine'a Yamala, który jest zawieszony za kartki. od pierwszej minuty zagra Roony Bardghji. Poniżej składy:

Slavia Praga: Stanek, Holes, Zima, Chaloupek, Moses, Oscar, Provod, Sadilek, Sanyang, Chory, Kusej.

FC Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martin, Balde, De Jong, Pedri, Fermín, Roony Bardghji, Raphinha, Lewandowski.

Slavia Praga - FC Barcelona w Lidze Mistrzów. Barca potrzebuje punktów

Mecz Slavia Praga - FC Barcelona zapowiada się ciekawie. Barca pogubiła już w tej edycji Ligi Mistrzów dużo punktów i przed spotkaniem z mistrzem Czech w tabeli zajmuje dopiero 15. miejsce. Slavia Praga jest na 34. pozycji. - Jestem pewien, że w głowach zawodników Slavii nie będzie przesadnego respektu. Oni podejdą do tego meczu z wiarą, że mogą wygrać. Dla nich to normalny mecz, mimo że przyjeżdża wielka Barcelona, że ich rywalami będą tacy świetni piłkarze jak Lamine Yamal, Lewandowski czy Raphinha analizował w rozmowie z "Super Expressem" czeski trener Werner Liczka.

Slavia Praga - FC Barcelona: Fatalne informacje dla kibiców. Polacy, uważajcie, jeśli jedziecie do Pragi

W trakcie meczu Slavia Praga - FC Barcelona piłkarze z Katalonii będą musieli poradzić sobie z niską temperaturą w stolicy Czech. - Dobrze, że jest tak zimno. Piłkarze będą muszą biegać, żeby było im cieplej - komentował ze śmiechem trener Barcelony Hansi Flick. - Czasami trenowaliśmy w domu i dopiero jechaliśmy na mecz. Teraz chcemy się zaadaptować do pogody i dlatego przylecieliśmy tu wcześniej - dodał Niemiec.

Slavia Praga - FC Barcelona Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Slavia Praga - FC Barcelona w 7. kolejce Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w środę 21 stycznia 2026. Początek meczu Slavia Praga - FC Barcelona o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Slavia Praga - FC Barcelona na antenie Canal+ Extra 1 oraz online na Canal+ ONLINE.

