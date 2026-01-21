Slavia - FC Barcelona: Pilne wieści ws. Lewandowskiego! Znamy składy

Kamil Heppen
2026-01-21 19:49

Przed meczem Slavia Praga - FC Barcelona w fazie ligowej Ligi Mistrzów UEFA 2025/2026 wszystkie hiszpańskie media zapowiadały występ Roberta Lewandowskiego od pierwszej minuty. To potwierdziło się na nieco ponad godzinę do rozpoczęcia meczu! Trener Hansi Flick tym razem postawił na polskiego napastnika.

Robert Lewandowski

i

Autor: Miguel Oses/ Associated Press Robert Lewandowski

Robert Lewandowski to najlepszy strzelec Barcelony z poprzedniego sezonu, ale w obecnej kampanii jego rola w drużynie zmalała. Miały na to wpływ drobne urazy, które przydarzyły mu się na początku sezonu, a także dobra forma pozostałych piłkarzy "Blaugrany". Wystarczy zauważyć, że w 6 ostatnich meczach Barcelony tylko raz Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie - w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt. Co więcej, mamy końcówkę stycznia, a polski napastnik po sześciu kolejkach nie ma na koncie żadnego gola w obecnej edycji Ligi Mistrzów UEFA! To może się zmienić już dzisiaj (21 stycznia), w meczu ze Slavią Praga.

Slavia Praga - FC Barcelona: Fatalne informacje dla kibiców. Polacy, uważajcie, jeśli jedziecie do Pragi

Slavia - Barcelona: Potwierdziły się wieści ws. Lewandowskiego!

Przed spotkaniem 7. kolejki fazy ligowej LM wszystkie hiszpańskie media zapowiadały występ Lewandowskiego od pierwszej minuty. Barcelona wciąż walczy o miejsce w czołowej "8", które daje bezpośredni awans do 1/8 finału, a po bolesnej ligowej porażce z Realem Sociedad (1:2) zwycięstwo w Pradze jest więc obowiązkiem. Pomóc w tym ma trzeci najlepszy strzelec w historii LM, który ze Slavią poszuka gola numer 106.

Skład Barcelony na mecz ze Slavią:

  • Joan Garcia - Balde, Gerard Martin, Eric Garcia, Kounde - Pedri, de Jong, Fermin - Raphinha, Lewandowski, Bardghji

Ale wieści dla Wojciecha Szczęsnego! To koniec. W Barcelonie już wiedzą

Szczęsny na ławce

Niespodzianki nie ma w bramce Barcelony. Po raz kolejny między słupkami stanie będący w znakomitej formie Joan Garcia, a Wojciech Szczęsny usiądzie na ławce rezerwowych. Na niej zabraknie Marca-Andre ter Stegena, który oficjalnie przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do Girony, aby zwiększyć swoje szanse na wyjazd na tegoroczne mistrzostwa świata.

A w jakim składzie zagra Slavia? Oto zestawienie rywali Barcelony:

  • Stanek - Holes, Zima, Chaloupek - Moses, Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang - Chory, Kusej
