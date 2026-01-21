Slavia - FC Barcelona: Pilne wieści ws. Lewandowskiego! Znamy składy

Robert Lewandowski to najlepszy strzelec Barcelony z poprzedniego sezonu, ale w obecnej kampanii jego rola w drużynie zmalała. Miały na to wpływ drobne urazy, które przydarzyły mu się na początku sezonu, a także dobra forma pozostałych piłkarzy "Blaugrany". Wystarczy zauważyć, że w 6 ostatnich meczach Barcelony tylko raz Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie - w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt. Co więcej, mamy końcówkę stycznia, a polski napastnik po sześciu kolejkach nie ma na koncie żadnego gola w obecnej edycji Ligi Mistrzów UEFA! To może się zmienić już dzisiaj (21 stycznia), w meczu ze Slavią Praga.

Slavia Praga - FC Barcelona: Fatalne informacje dla kibiców. Polacy, uważajcie, jeśli jedziecie do Pragi

Slavia - Barcelona: Potwierdziły się wieści ws. Lewandowskiego!

Przed spotkaniem 7. kolejki fazy ligowej LM wszystkie hiszpańskie media zapowiadały występ Lewandowskiego od pierwszej minuty. Barcelona wciąż walczy o miejsce w czołowej "8", które daje bezpośredni awans do 1/8 finału, a po bolesnej ligowej porażce z Realem Sociedad (1:2) zwycięstwo w Pradze jest więc obowiązkiem. Pomóc w tym ma trzeci najlepszy strzelec w historii LM, który ze Slavią poszuka gola numer 106.

Skład Barcelony na mecz ze Slavią:

Joan Garcia - Balde, Gerard Martin, Eric Garcia, Kounde - Pedri, de Jong, Fermin - Raphinha, Lewandowski, Bardghji

Ale wieści dla Wojciecha Szczęsnego! To koniec. W Barcelonie już wiedzą

Szczęsny na ławce

Niespodzianki nie ma w bramce Barcelony. Po raz kolejny między słupkami stanie będący w znakomitej formie Joan Garcia, a Wojciech Szczęsny usiądzie na ławce rezerwowych. Na niej zabraknie Marca-Andre ter Stegena, który oficjalnie przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do Girony, aby zwiększyć swoje szanse na wyjazd na tegoroczne mistrzostwa świata.

A w jakim składzie zagra Slavia? Oto zestawienie rywali Barcelony:

Stanek - Holes, Zima, Chaloupek - Moses, Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang - Chory, Kusej