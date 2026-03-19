Lech Poznań walczy z Szachtarem Donieck w rewanżowym meczu w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.

Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem ukraińskiego zespołu 3:1 w Poznaniu.

Szachtar Donieck - Lech Poznań SKŁADY

Mecz Szachtar Donieck - Lech Poznań w 1/8 finału Ligi Konferencji zacznie się o godzinie 21 na stadionie Wisły Kraków. Mistrzowie Polski po porażce 1:3 w pierwszym spotkaniu mają małe szanse na awans. Trener Poznaniaków Niels Frederiksen przed rewanżem przekonuje jednak, że są jeszcze szanse. - Wystarczy, że strzelimy gola i wtedy wszystko jest jeszcze możliwe - powiedział. Poniżej składy:

Szachtar Donieck: Dmytro Riznyk - Vinicius Tobias, Alaa Ghram, Marlon Santos, Pedro Henrique - Jehor Nazaryna - Alisson Santana, Pedrinho, Oleh Ocheretko, Newerton - Kaua Elias.

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Robert Gumny, Wojciech Mońka, Antonio Milić, Joao Moutinho - Antoni Kozubal, Gisli Thordarson - Taofeek Ismaheel, Pablo Rodriguez, Luis Palma - Mikael Ishak.

Szachtar - Lech: Trener Frederiksen apeluje o cierpliwość

Rewanżowy mecz Szachtar Donieck - Lech Poznań zapowiada się ciekawie, a trener mistrzów Polski Niels Frederiksen nie ukrywa, że konieczność odrobienia dwubramkowej straty nie jest komfortowa. - Jestem pewien, że stać nas na to, aby kreować dużo sytuacji bramkowych, bo robiliśmy to już w pierwszym meczu. Oczywiście nie wyjdziemy z założeniem, żeby zdobyć dwie bramki w początkowych dziesięciu minutach. To będzie wymagało od nas znacznie więcej cierpliwości, spokojnej gry z piłką przy nodze - powiedział Niels Frederiksen.

Obrońca Lecha Poznań Joel Pereira podkreślał, że nastroje w zespole po wygranej z Zagłębiem w Lubinie (1:0) w meczu na szczycie Ekstraklasy są bardzo dobre. I zapowiada walkę o awans. - Jeśli jest w naszej drużynie ktoś, kto nie wierzy w awans, to nie powinien wychodzić na boisko. Przed nami 90 minut i stać nas, aby odrobić straty. Mogę zapewnić, że będziemy o to walczyć - zadeklarował Joel Pereira.

Szachtar Donieck - Lech Poznań Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Szachtar Donieck - Lech Poznań w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA zostanie rozegrany w czwartek 19 marca 2026. Początek meczu Szachtar Donieck - Lech Poznań o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Szachtar Donieck - Lech Poznań na Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz online w Polsat Box Go.

