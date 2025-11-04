Szykują się do ataku na polskich kibiców? Wielki niepokój przed meczem Jagiellonii

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-11-04 19:58

Jagiellonia Białystok zagra kolejny mecz w Lidze Konferencji. Ekipa Adriana Siemieńca pojedzie do Macedonii Północnej, gdzie zmierzy się ze Shkendiją Tetowo. Przed meczem pojawiły się mocno niepokojące informacje. Istnieje ryzyko, że dojdzie do ostrych starć między kibicami. Jak informuje portal SportoweFakty.wp.pl, fani z Macedonii Północnej szykują się do brutalnych pojedynków z polskimi kibicami.

  • Jagiellonia Białystok rozegra kolejny mecz w Lidze Konferencji
  • Ekipa Adriana Siemieńca zmierzy się ze Shkendiją Tetowo w Macedonii Północnej
  • Istnieje ryzyko, że przed spotkaniem dojdzie do brutalnej konfrontacji między kibicami

Jagiellonia – Shkendija: Kolejny mecz w Lidze Konferencji

Cztery polskie zespoły – Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa i Raków Częstochowa – rozegrają w czwartek swoje mecze 3. kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji Europy. Wszystkie spotkania odbędą się na wyjeździe. W najlepszych nastrojach do rywalizacji przystąpi Raków, który w lidze prezentuje coraz lepszą formę.

Najłatwiejsze zadanie czeka teoretycznie Jagiellonię Białystok, która uda się do Macedonii Północnej na spotkanie z Shkendiją Tetowo. Zespół z Bałkanów zajmuje 20. miejsce w klasyfikacji Ligi Konferencji – w pierwszej kolejce przegrał w Hiszpanii z Rayo Vallecano 0:2, ale w drugiej pokonał przed własną publicznością irlandzkie Shelbourne FC 1:0.

Na uwagę zasługują jednak jej wcześniejsze wyniki w europejskich pucharach. W eliminacjach Ligi Mistrzów Shkendija wyeliminowała FCSB Bukareszt (1:0, 2:1), a dopiero w 3. rundzie odpadła z Karabachem Agdam, który obecnie dobrze radzi sobie w fazie grupowej. W ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Europy macedoński zespół po zaciętym dwumeczu i dogrywce uległ Łudogorcowi Razgrad.

Nawet Polsat reaguje na zachowanie Piesiewicza! Jasny przekaz po konferencji w Monako

Brutalne starcia kibiców przed meczem? Jest ostrzeżenie

Przed meczem pojawiły się mocno niepokojące informacje w sprawie kibiców. Polacy, którzy wybierają się do Tetowa, muszą na siebie uważać!

- Niektóre macedońskie środowiska kibicowskie mają planować atak na grupę fanów Jagiellonii udającą się na mecz ze Shkendiją w związku z czym prawdopodobnie wzmocnione zostanie zabezpieczenie "wycieczki" Polaków w Skopje... Chyba jest to pokłosie pewnych transparentów – napisał Jakub Cimoszko z portalu „Sportowe Fakty” na platformie X.

Dobry początek Jagiellonii w Lidze Konferencji

Polscy kibice mogą pamiętać Shkendiję z sezonu 2016/17, kiedy to Cracovia dwukrotnie przegrała z nią w 1. rundzie eliminacji Ligi Europy (0:2 i 1:2). Jagiellonia rozpoczęła fazę grupową obecnych rozgrywek od zwycięstwa z maltańskim Hamrun Spartans 1:0, a w drugiej kolejce zremisowała na wyjeździe ze Strasbourgiem 1:1.

Ostatnie tygodnie nie były jednak udane w krajowej ekstraklasie – białostoczanie przegrali dwa kolejne mecze (po 1:2 z Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa). Strata do lidera z Zabrza wzrosła do pięciu punktów, których nie da się już odrobić nawet po zwycięstwie w zaległym spotkaniu.

