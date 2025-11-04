Szykują się do ataku na polskich kibiców? Wielki niepokój przed meczem Jagiellonii

Jagiellonia Białystok rozegra kolejny mecz w Lidze Konferencji

Ekipa Adriana Siemieńca zmierzy się ze Shkendiją Tetowo w Macedonii Północnej

Istnieje ryzyko, że przed spotkaniem dojdzie do brutalnej konfrontacji między kibicami

Jagiellonia – Shkendija: Kolejny mecz w Lidze Konferencji

Cztery polskie zespoły – Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa i Raków Częstochowa – rozegrają w czwartek swoje mecze 3. kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji Europy. Wszystkie spotkania odbędą się na wyjeździe. W najlepszych nastrojach do rywalizacji przystąpi Raków, który w lidze prezentuje coraz lepszą formę.

Najłatwiejsze zadanie czeka teoretycznie Jagiellonię Białystok, która uda się do Macedonii Północnej na spotkanie z Shkendiją Tetowo. Zespół z Bałkanów zajmuje 20. miejsce w klasyfikacji Ligi Konferencji – w pierwszej kolejce przegrał w Hiszpanii z Rayo Vallecano 0:2, ale w drugiej pokonał przed własną publicznością irlandzkie Shelbourne FC 1:0.

Na uwagę zasługują jednak jej wcześniejsze wyniki w europejskich pucharach. W eliminacjach Ligi Mistrzów Shkendija wyeliminowała FCSB Bukareszt (1:0, 2:1), a dopiero w 3. rundzie odpadła z Karabachem Agdam, który obecnie dobrze radzi sobie w fazie grupowej. W ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Europy macedoński zespół po zaciętym dwumeczu i dogrywce uległ Łudogorcowi Razgrad.

Nawet Polsat reaguje na zachowanie Piesiewicza! Jasny przekaz po konferencji w Monako

Brutalne starcia kibiców przed meczem? Jest ostrzeżenie

Przed meczem pojawiły się mocno niepokojące informacje w sprawie kibiców. Polacy, którzy wybierają się do Tetowa, muszą na siebie uważać!

- Niektóre macedońskie środowiska kibicowskie mają planować atak na grupę fanów Jagiellonii udającą się na mecz ze Shkendiją w związku z czym prawdopodobnie wzmocnione zostanie zabezpieczenie "wycieczki" Polaków w Skopje... Chyba jest to pokłosie pewnych transparentów – napisał Jakub Cimoszko z portalu „Sportowe Fakty” na platformie X.

Dobry początek Jagiellonii w Lidze Konferencji

Polscy kibice mogą pamiętać Shkendiję z sezonu 2016/17, kiedy to Cracovia dwukrotnie przegrała z nią w 1. rundzie eliminacji Ligi Europy (0:2 i 1:2). Jagiellonia rozpoczęła fazę grupową obecnych rozgrywek od zwycięstwa z maltańskim Hamrun Spartans 1:0, a w drugiej kolejce zremisowała na wyjeździe ze Strasbourgiem 1:1.

Ostatnie tygodnie nie były jednak udane w krajowej ekstraklasie – białostoczanie przegrali dwa kolejne mecze (po 1:2 z Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa). Strata do lidera z Zabrza wzrosła do pięciu punktów, których nie da się już odrobić nawet po zwycięstwie w zaległym spotkaniu.