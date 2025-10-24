Trenerska legenda poprowadzi reprezentantów Polski. Z Jerzym Dudkiem wygrał Ligę Mistrzów

Hiszpan ma już dobre wspomnienia z polskimi bramkarzami — to właśnie z Jerzym Dudkiem świętował triumf w Lidze Mistrzów dwie dekady temu.

Według greckich mediów Benítez podpisał dwuletni kontrakt z Panathinaikosem, z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jego wynagrodzenie ma wynosić około 4 milionów euro rocznie, co czyni go najlepiej opłacanym trenerem w historii greckiej ekstraklasy.

ZOBACZ TEŻ: Marta Nawrocka na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji kobiet. Nieprawdopodobne sceny! I jeszcze ten strój

Ostatnim klubem, który prowadził Benítez, była Celta Vigo — został z niej zwolniony w marcu ubiegłego roku po ośmiu miesiącach pracy. W swojej bogatej karierze Hiszpan zdobywał trofea z Liverpoolem (Liga Mistrzów 2005), Chelsea (Liga Europy 2013), a także z Valencią, Interem Mediolan i Napoli.

Nowy trener ma przywrócić Panathinaikosowi dawną formę. 20-krotny mistrz Grecji zajmuje obecnie dopiero siódme miejsce w tabeli i nie najlepiej radzi sobie w Lidze Europy — po zwycięstwie w pierwszym meczu poniósł dwie kolejne porażki. Jedynym jasnym punktem zespołu pozostaje Karol Świderski, który zdobywał bramki w każdym z trzech dotychczasowych spotkań fazy grupowej. W bramce Ateńczyków stoi z kolei inny Polak — Bartłomiej Drągowski.

ZOBACZ TEŻ: Szczegóły zakończenia kariery Grzegorza Krychowiaka. Nowe informacje o transferze do Mazura Radzymin