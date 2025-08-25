30-letni polski piłkarz zginął tragicznie. Jest decyzja prokuratury ws. śledztwa

Tak zginął polski piłkarz Dawid Kaszuba. Prokuratura wydała komunikat

Śmierć Dawida Kaszuby wywołała sporo emocji. 30-letni zawodnik Wisłoki Wiśniowa utonął w wodach Jeziora Solińskiego, a prokuratura badała sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Ostatecznie jednak okazało się, że Kaszuba zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wykluczono również, by sam wskoczył do wody, o czym informowały lokalne media. Prokuratura postanowiła o umorzeniu śledztwa przed jego rozpoczęciem, a informację tę podał portal WP SportoweFakty. – W dniu 21 sierpnia 2025 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lesku wydał postanowienie o umorzeniu przed wszczęciem śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Dawida K. w dniu 16 sierpnia 2025 r. na Wyspie Skalistej na Jeziorze Solińskim – przekazała Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien odejść do Arabii Saudyjskiej!

Jak wspomnieliśmy, prokuratura wykluczyła, by Kaszuba sam wskoczył do zbiornika. Jak się okazało, wpadł on do wody w wyniku przypadkowego osunięcia się zbocza jeziora. – W niezbędnym zakresie [postępowanie] wykazało, iż pokrzywdzony poniósł śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, tj. przypadkowego osunięcia się z urwiska i upadku do wody – czytamy w komunikacie prokuratury. – To był przypadkowy upadek z wysokiego brzegu. Nieszczęśliwy wypadek – dodaje prokurator Justyna Radzik-Czuba z Prokuratury Rejonowej w Lesku, cytowana przez portal WP SportoweFakty.

