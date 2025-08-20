Nie żyje Razak Omotoyossi. Zmagał się z chorobą

Razak Omotoyossi urodził się w Nigerii i tam zaczynał swoją karierę piłkarską, ale później przeniósł się do Beninu, uzyskał obywatelstwo tego kraju i reprezentował go także na arenie międzynarodowej. Po kilku latach spędzonych w benińskiej lidze trafił do Europy – najpierw do Mołdawii, gdzie grał w Sheriffie Tyraspol, a następnie trafił do szwedzkiego Helsingborgs. Tam rozgrywał jeden z najlepszych epizodów w swojej karierze – w latach 2007-2008 dla szwedzkiego zespołu zdobył 24 gole w 46 spotkaniach, a swoją dobrą postawą zapracował na transfer do... Al-Nassr – Saudyjczycy zapłacili wówczas za niego 2,2 mln euro.

Jego późniejsza kariera nie była już tak imponująca. Choć po Al-Nassr przeniósł się jeszcze do dość znanego Metz, to później co chwila zmieniał kluby i nie potrafił na dłużej zagrzać miejsca. Występował w lidze szwedzkiej, egipskiej, tureckiej, marokańskiej, znów saudyjskiej, ghańskiej, aż w końcu wrócił do Beninu – karierę zakończył w 2023 roku w JA Plateau. Omotoyossi świetnie radził sobie w reprezentacji – choć kadra tego małego kraju nie miała wielkich szans na sukcesy na arenie międzynarodowej. 39-latek wystąpił z Beninem na Pucharze Narodów Afryki w 2008 i 2010 roku, lecz nie drużyna nie zdołała wyjść z grupy. Łącznie zagrał w kadrze 47 meczów i zdobył 21 bramek, co czyni go drugim najlepszym strzelcem – lepszy był tylko Stephane Sessegnon, który ma 24 gole na koncie (ale potrzebował do ich zdobycia aż 89 meczów).

Informację o śmierci Razaka Omotoyossiego potwierdziły jego byłe kluby, żegnając 39-latka wpisami w mediach społecznościowych. – Nasze myśli są z rodziną i bliskimi naszego byłego zawodnika – napisało Helsingborgs. – Z dużym bólem przyjęliśmy informację o śmierci zawodnika, który rozegrał w naszych barwach 28 spotkań i strzelił dwa gole – przekazało Metz. Więcej szczegółów na temat śmierci 39-latka przekazał dziennikarz Shina Oludare – Brat Razaka przekazał mi, że w ostatnim czasie zmagał się on z depresją i inną chorobą, co mogło przyczynić się do jego śmierci. W lipcu stracił dom w pożarze, a zaledwie dwa tygodnie temu zmarła ich siostra – napisał na X Nigeryjczyk.

