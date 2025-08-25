Klub wprowadził kuriozalne kary dla piłkarzy! Nie uwierzycie, za co mogą dostać po kieszeni

Kuriozalne kary dla piłkarzy. Zapłacą nawet za... oddanie moczu pod prysznicem

Trudno powiedzieć na starcie nowego sezonu Championship, że ktoś jest faworytem do awansu czy spadku. Trudno jednak przejść obojętnie obok tego, jak prezentują się zwłaszcza dwa zespoły na początku rozgrywek. Stoke i Middlesbrough właśnie wygrały wszystkie trzy pierwsze mecze – Middlesbrough pokonało 1:0 Swansea, 3:0 Millwall oraz 2:1 Norwich, a drugie miejsce zajmują tylko przez minimalnie gorszy bilans bramek od Stoke. Jednak to nie wyniki tej drużyny są w tej chwili najciekawszą rzeczą dla fanów. W mediach pojawiły się bowiem zasady panujące w klubie, które są, mówiąc delikatnie, zaskakujące.

Informację o tym, jakie zasady i kary za ich złamanie panują w Middlesbrough, podał portal xsport.ua. W dokumencie, jaki trafił do sieci, znalazło się aż kilkadziesiąt punktów, w których wymieniono, za co piłkarze angielskiego klubu mogą zostać ukarani grzywną. Poza tak prozaicznymi karami jak te za spóźnienie na mecz czy autobus, które mogą sięgać od kilkuset nawet do kilku tysięcy euro kary (zależnie od czasu spóźnienia), są też bardziej nietypowe.

Jak się okazuje piłkarze Middlesbrough mogą zapłacić karę za... oddawanie moczu pod prysznicem, przesuwanie stołu podczas gry w bilard czy pominięcie treningu na siłowni lub pozostawienie rzeczy po obiedzie. Za każde z wymienionych powyżej przewinień piłkarz musi zapłacić 100 euro, czyli około 426 złotych! Co więcej, jeśli nie zrobi tego w ciągu 5 dni, to kara ulegnie podwojeniu. To jednak nie koniec. Aż 1000 euro kary, czyli ponad 4 tys. złotych, zostaje nałożone na piłkarza który... nie weźmie udziału w zespołowym, wieczornym spacerze!

