Jest szansa na wielki powrót Matty'ego Casha. Klub zaczął starania

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-08-20 12:22

Matty Cash, który niedawno rozbawił kibiców Premier League, przedstawiając się jako „Mateusz” w materiale wideo przygotowanym przez TNT Sports, może wkrótce zmienić barwy klubowe. Według najnowszych doniesień angielskich mediów, reprezentant Polski znalazł się na liście życzeń swojego byłego zespołu – Nottingham Forest.

Matty Cash

i

Autor: PAWEL SKRABA/SE Matty Cash

Cash zmieni klub?

Jak donosi „The Athletic”, 28-latek może jeszcze tego lata wrócić na „stare śmieci”. Nottingham Forest, gdzie zaczynał seniorską karierę, rozważa możliwość ponownego sprowadzenia prawego obrońcy. – Klub analizuje opcję ponownego podpisania kontraktu z Mattym Cashem – można przeczytać w brytyjskim serwisie.

Forest ma także inne cele transferowe. Obok Casha na ich radarze znalazł się utalentowany obrońca Manchesteru City – Rico Lewis. Na razie Aston Villa nie otrzymała oficjalnej oferty za Polaka, a dodatkowo klub rozważał nawet przedłużenie z nim kontraktu, który obowiązuje do 2027 roku.

Na transferowe decyzje Villi duży wpływ mają regulacje finansowe UEFA. Według zasad Squad Cost Ratio kluby mogą przeznaczać maksymalnie 71% przychodów na pensje zawodników. W przypadku Aston Villi wcześniej wskaźnik wynosił aż 91%, dlatego konieczne były oszczędności. W efekcie z zespołem pożegnał się m.in. Jacob Ramsey (przeniósł się do Newcastle), Leander Dendoncker (trafił do Realu Oviedo) czy Leon Bailey (wypożyczony do AS Romy).

To byłby powrót

Cash pierwsze kroki w dorosłej piłce stawiał właśnie w Nottingham Forest. Łącznie rozegrał tam 141 spotkań, strzelając 13 bramek i notując 14 asyst. W 2020 roku przeniósł się do Aston Villi, gdzie zyskał status podstawowego obrońcy i wywalczył sobie miejsce w reprezentacji Polski.

