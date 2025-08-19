Alarm w kadrze! Jan Urban traci ważnego zawodnika przed eliminacjami MŚ

Uraz już przed sezonem

Moder bardzo szybko wkomponował się w holenderski zespół, a zmiana szkoleniowca nie wpłynęła negatywnie na jego pozycję w drużynie. Wręcz przeciwnie – natychmiast zdobył uznanie samego Robina van Persiego.

Od początku obecnego sezonu Feyenoord musi jednak radzić sobie bez Polaka, ponieważ doznał on kontuzji jeszcze w trakcie przygotowań.

Pierwsze prognozy mówiły, że uraz nie jest groźny, lecz kolejne doniesienia wskazywały na trudności w powrocie do pełnej sprawności. Mimo prób, Moder nie był w stanie przygotować się na kolejne mecze i każdorazowo musiał uznawać porażkę w walce z czasem.

W konsekwencji Jan Urban nie powoła pomocnika na wrześniowe zgrupowanie, gdyż do zajęć z zespołem wróci on dopiero po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej – potwierdził Kranenburg.

Brak Modera będzie stratą dla reprezentacji, bo zakończył poprzedni sezon w Feyenoordzie w znakomitej formie. Do tej pory wystąpił w 19 spotkaniach, notując cztery gole i dwie asysty.

