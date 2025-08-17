Legendarny piłkarz Realu Madryt i Liverpoolu przyłapany na lotnisku w Warszawie. Przyleciał z wyjątkowej okazji

Michael Owen przyleciał do Warszawy. Dlaczego? [ZDJĘCIA]

Wystartował nowy sezon Premier League. Z tej okazji w Warszawie odbędzie się specjalne wydarzenie organizowane przez CANAL+. To właśnie na antenach tej stacji znów będzie można oglądać mecze angielskiej ekstraklasy. Hitowym spotkaniem pierwszej kolejki jest Manchester United – Arsenal Londyn. Piłkarz „Czerwonych Diabłów” Michael Owen pojawił się w Warszawie przy okazji nowego sezonu Premier League.

Michael Owen we wczesnych godzinach pojawił się w Warszawie i został przyłapany przez kibiców już na lotnisku, gdzie rozdał kilka autografów.

Zobacz zdjęcia z przylotu Michaela Owena w galerii poniżej.

Kim jest Michael Owen?

Michael Owen to znakomity angielski piłkarz. Napastnik wystąpił w 89 meczach reprezentacji „Synów Albionu”. Piłkarskie pierwsze kroki stawiał w Liverpoolu. Ikona „The Reds” zagrała tam ponad 200 meczów, zdobywając 188 bramek.

Owen kontynuował karierę w Realu Madryt, a następnie wrócił do Anglii, gdzie grał m.in. w Newcastle United, Manchesteru United i Stoke City.

Michael Owen w 2001 roku zdobył Złotą Piłkę i znalazł się w rankingu FIFA 100. Z Liverpoolem sięgał po Puchar UEFA, Superpuchar Europy czy Puchar Anglii i dwa Puchary Ligi Angielskiej. Jedyne mistrzostwo Anglii zdobył z „Czerwonymi Diabłami”.