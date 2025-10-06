Wstrząsające wieści. Słynny piłkarz zatrzymany. Miał wykorzystywać seksualnie nastolatkę

- 66-krotny reprezentant Meksyku Omar Bravo został zatrzymany przez policję
- Legendarny zawodnik Guadalajary miał dopuszczać się wielokrotnego wykorzystania seksualnego nastolatki
- Niewykluczone, że tego samego przestępstwa dopuszczał się także wcześniej
Omar Bravo, słynny piłkarz z Meksyku, zatrzymany!
Wstrząs w świecie meksykańskiego futbolu. Policja zatrzymała Omara Bravo, 45-letniego byłego napastnika reprezentacji Meksyku i legendę klubu Chivas de Guadalajara. Według tamtejszej prokuratury sportowiec miał wielokrotnie wykorzystywać seksualnie nastolatkę w ostatnich miesiącach.
Śledczy dysponują materiałami, które mogą wskazywać, że podobnych czynów mógł się dopuszczać również wcześniej. Bravo został aresztowany podczas operacji w gminie Zapopan i wkrótce ma stanąć przed sądem.
Tak Lewandowski zmarnował rzut karny. Uderzył niezwykle słabo [WIDEO]
Prokuratura zapowiedziała kontynuowanie śledztwa. Agencji AP nie udało się uzyskać komentarza od prawnika byłego piłkarza. W mediach społecznościowych fani są w szoku – część nie dowierza w stawiane mu zarzuty, inni piszą, że „stracili swojego idola”.
Kim jest Omar Bravo?
Omar Bravo to postać dobrze znana kibicom. W barwach Chivas został najlepszym strzelcem w historii klubu, występował też na igrzyskach olimpijskich w Atenach (2004) i mundialu w Niemczech (2006).
Trenerski majstersztyk Adriana Siemieńca! Jagiellonia nowym liderem Ekstraklasy!
Omar Bravo wystąpił w 66 meczach reprezentacji narodowej. W swoim dorobku ma brązowy medal Copa America, złote medale Złotego Pucharu CONCACAF z 2003 i 2009 roku.