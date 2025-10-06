Wstrząsające wieści. Słynny piłkarz zatrzymany. Miał wykorzystywać seksualnie nastolatkę

2025-10-06

Niepokojące informacje napływają z Meksyku. Jak informuje światowa agencja Associated Press, zatrzymano słynnego reprezentanta tego kraju, Omara Bravo. Zawodnik, który 66 razy występował w barwach narodowych, miał dopuścić się wielokrotnego wykorzystania seksualnego nastolatki. Do przestępstwa miało dochodzić wiele razy w ostatnich miesiącach.

Omar Bravo

Autor: AP/ Associated Press Omar Bravo
  • 66-krotny reprezentant Meksyku Omar Bravo został zatrzymany przez policję
  • Legendarny zawodnik Guadalajary miał dopuszczać się wielokrotnego wykorzystania seksualnego nastolatki
  • Niewykluczone, że tego samego przestępstwa dopuszczał się także wcześniej

Omar Bravo, słynny piłkarz z Meksyku, zatrzymany!

Wstrząs w świecie meksykańskiego futbolu. Policja zatrzymała Omara Bravo, 45-letniego byłego napastnika reprezentacji Meksyku i legendę klubu Chivas de Guadalajara. Według tamtejszej prokuratury sportowiec miał wielokrotnie wykorzystywać seksualnie nastolatkę w ostatnich miesiącach.

Śledczy dysponują materiałami, które mogą wskazywać, że podobnych czynów mógł się dopuszczać również wcześniej. Bravo został aresztowany podczas operacji w gminie Zapopan i wkrótce ma stanąć przed sądem.

Prokuratura zapowiedziała kontynuowanie śledztwa. Agencji AP nie udało się uzyskać komentarza od prawnika byłego piłkarza. W mediach społecznościowych fani są w szoku – część nie dowierza w stawiane mu zarzuty, inni piszą, że „stracili swojego idola”.

Kim jest Omar Bravo?

Omar Bravo to postać dobrze znana kibicom. W barwach Chivas został najlepszym strzelcem w historii klubu, występował też na igrzyskach olimpijskich w Atenach (2004) i mundialu w Niemczech (2006).

Omar Bravo wystąpił w 66 meczach reprezentacji narodowej. W swoim dorobku ma brązowy medal Copa America, złote medale Złotego Pucharu CONCACAF z 2003 i 2009 roku.

