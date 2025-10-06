Wstrząsające wieści. Słynny piłkarz zatrzymany. Miał wykorzystywać seksualnie nastolatkę

66-krotny reprezentant Meksyku Omar Bravo został zatrzymany przez policję

Legendarny zawodnik Guadalajary miał dopuszczać się wielokrotnego wykorzystania seksualnego nastolatki

Niewykluczone, że tego samego przestępstwa dopuszczał się także wcześniej

Omar Bravo, słynny piłkarz z Meksyku, zatrzymany!

Wstrząs w świecie meksykańskiego futbolu. Policja zatrzymała Omara Bravo, 45-letniego byłego napastnika reprezentacji Meksyku i legendę klubu Chivas de Guadalajara. Według tamtejszej prokuratury sportowiec miał wielokrotnie wykorzystywać seksualnie nastolatkę w ostatnich miesiącach.

Śledczy dysponują materiałami, które mogą wskazywać, że podobnych czynów mógł się dopuszczać również wcześniej. Bravo został aresztowany podczas operacji w gminie Zapopan i wkrótce ma stanąć przed sądem.

Prokuratura zapowiedziała kontynuowanie śledztwa. Agencji AP nie udało się uzyskać komentarza od prawnika byłego piłkarza. W mediach społecznościowych fani są w szoku – część nie dowierza w stawiane mu zarzuty, inni piszą, że „stracili swojego idola”.

Kim jest Omar Bravo?

Omar Bravo to postać dobrze znana kibicom. W barwach Chivas został najlepszym strzelcem w historii klubu, występował też na igrzyskach olimpijskich w Atenach (2004) i mundialu w Niemczech (2006).

Omar Bravo wystąpił w 66 meczach reprezentacji narodowej. W swoim dorobku ma brązowy medal Copa America, złote medale Złotego Pucharu CONCACAF z 2003 i 2009 roku.

